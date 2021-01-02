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В Житомирской области машина съехала в кювет и врезалась в дерево: есть жертвы

2 января, 14:09

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Полицейские выясняют все обстоятельства смертельного происшествия

1 января вблизи с. Парипсы Попельнянского района Житомирской области автомобиль ВАЗ-2107 не справился с управлением, выехал с дороги в кювет, где произошло столкновение с деревом.

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Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир автомобиля, 21-летний местный житель, погибли на месте. Еще двух пассажиров, жителей этого же села в возрасте 34 и 35 лет, госпитализировали. Через несколько часов младший из мужчин скончался в реанимации.

Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами") УК Украины.

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Напомним, в Сумской области на автотрассе Сумы – Киев – Юнаковка грузовик-автовоз протаранил полицейский автомобиль, который аж вылетел в кювет. В результате столкновения пострадали двое правоохранителей.

Как сообщали новости "Сегодня", в новогоднюю ночь в Киеве случилась странная авария. Автомобиль Jaguar въехал в столб и повис на нем. Дорожно-транспортное происшествие произошло на Лукьяновке.

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ДТП авто смерть житомирская область
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