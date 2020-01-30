В Житомирской области отец пытался задушить годовалого сына: что произошло

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Под Малином в Житомирской области полуторагодовалый мальчик чуть не погиб от рук отца. Мужчину взбесил плач сына и он решил его "успокоить". Все подробности жуткого инцидента рассказали в пресс-службе местной полиции.

Горе-отцу всего 22 года. Как выяснилось, он и 19-летняя мать мальчика живут отдельно. Утром 27 января девушка оставила ребенка с папой и бабушкой, так как ей надо было ехать на работу.

"Как мы установили, через некоторое время мальчик проснулся и начал плакать. Мужчина, находясь в раздраженном состоянии, не смог его успокоить и еще больше разозлился. Он схватил малыша за шею и сдавил", – рассказал начальник Миланского отделения полиции Михаил Старовойт.

От разъяренного отца малыша спасла его бабушка. Женщина вовремя забежала в комнату и забрала ребенка у сына и вызвала скорую. Малыш был в полубессознательном состоянии и его госпитализировали. Сейчас мальчик вместе с матерью.

Инцидент копы расследуют по статье "умышленное легкое телесное повреждение". Психическое состояние отца мальчика оценят врачи.

Напомним, недавно в Одессе маленьких детей пришлось спасать от их матери и ее сожителя. Пьяная пара вместе с малышами забаррикадировалась в квартире.

Также в столице мать-"кукушка" бросила детей ночью на улице, потому что они ей мешали. Одной из них – всего 8 месяцев, второй – 2 года.

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