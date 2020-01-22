В Одессе спецназ штурмовал квартиру: родители забаррикадировались с детьми (фото)

Мать девочек и ее сожитель были изрядно пьяны

Фото: Юлия Никандрова, Facebook

В Одессе маленьких детей пришлось спасать от их матери и ее сожителя. Пьяная пара вместе с малышами забаррикадировалась в квартире.

Исполняющая обязанности начальника Службы по делам детей Одесского городского совета Юлия Никандрова на своей странице в Facebook рассказала, что инцидент произошел ночью в Приморском районе.

На место вызвали спецподразделения полиции "ТОР" и "Полина" и спасателей, так как семья была неблагополучной, а жизни и здоровью детей угрожала опасность. Когда в квартиру все же удалось пробраться, там обнаружили девочек в возрасте 1,5 и 4,5 года. Мать детей и ее сожитель были пьяны.

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"Без них спасти детей было бы крайне сложно, поскольку родители забаррикадировались в квартире и просьбу открыть двери сотрудникам полностью проигнорировали", – отметила женщина.

Как рассказали сотрудники соцслужбы, родители малышек редко бывают трезвыми. Семья состоит на учете. Сейчас дети уже в безопасности – в детском доме.

Напомним, недавно в Одессе произошел курьезный случай – пьяная мать оставила сына со своими собутыльниками и забыла об этом. Вспомнив про ребенка, женщина обратилась в полицию.

Также в столице мать-"кукушка" бросила детей ночью на улице, потому что они ей мешали. Одной из них – всего 8 месяцев, второй – 2 года.

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