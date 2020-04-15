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В Житомирской области при пожаре сгорело 16 домов

15 апреля, 19:48

Сергей Пономаренко

Один спасатель получил ожоги верхних дыхательных путей и был госпитализирован в реанимацию

В Житомирской области, где ранее уже горели дачи и лес, произошел новый масштабный пожар. Загорелась сухая трава на площади двух гектаров. Пламя быстро перебросилось на село Борятин Романовского района. В результате сгорело почти 30 зданий. Из них -16 домов, остальные – хозяйственные постройки.

Бригады ГСЧС более восьми часов тушили огонь. Один спасатель получил ожоги верхних дыхательных путей и был госпитализирован в реанимацию. Сообщается, что пожар охватил 13 гектаров.

Ранее "Сегодня" писали о том, что Верховная Рада повысила штрафы за поджег травы.

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Также "Сегодня" сообщали о последствиях пожаров в Чернобыльской зоне.

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Огонь в зоне отчуждения оставил после себя десятки гектаров выжженной территории. Участки уничтоженного леса – огромные, местами земля сожжена дотла. Желто-черные пятна, оставшиеся после очага, тянутся на десятки километров.

Также "Сегодня" публиковали комментарий директора Украинского научно-исследовательского института сельскохозяйственной радиологии Валерия Кашпарова, который рассказал, опасен ли для украинцев дым пожаров в Чернобыльской зоне.

Кроме того, мы писали, как можно узнать онлайн уровень радиации в Киеве.

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пожар житомирская область

Источник: Сегодня

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