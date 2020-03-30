В Житомирской области пьяный водитель врезался в автомобиль полиции

Пострадавших правоохранителей с травмами госпитализировали в больницу

В Житомирской области, где при пожаре сгорел младенец, пьяный водитель въехал в машину полиции.

Авария случилась в Романовском районе. 21-летний мужчина, находясь за рулем "Нивы", выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "ВАЗ-2120", в котором находилось два сотрудника полиции. В результате все трое получили травмы, сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области. Пострадавших правоохранителей с серьезными травмами госпитализировали в больницу.

На место ДТП прибыла следственно-оперативная группа полиции. Установлено, что водитель "Нивы" находился в состоянии алкогольного опьянения. Результат теста, проведенного на месте аварии – 1,4 промилле. В полиции сообщили, что на момент аварии пострадавшие правоохранители находились на службе.

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Ранее "Сегодня" рассказывали, как в Житомире бетономешалка влетела в троллейбус.

В результате травмы получили водитель троллейбуса и семилетний мальчик, их доставили в больницы.

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Момент аварии был зафиксирован на видео.

Видео: Городской информационный центр Житомирского горсовета

Также мы писали о том, как на трассе Киев – Чоп столкнулись автомобили, водитель одного из транспортных средств погиб на месте.

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