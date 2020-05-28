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На Житомирщине учительницу оштрафовали за "голое" фото

28 мая, 09:04

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Снимок женщина отправила в группу в Viber

В Житомирской области учительницу сельской школы оштрафовали за обнаженное фото. Женщина случайно отправила снимок в группу в Viber.

Инцидент произошел в Попельнянском районе. Как говорится в постановление местного суда, учительница признала свою вину и "пояснила, что данное фото хотела направить для своей дочери с целью получения консультации у врача, о проведении медицинского вмешательства".

Действия женщины оценили, как мелкое хулиганство. Теперь ей придется заплатить штраф в размере 51 гривна.

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Ранее мы рассказывали, что в США учительницу из Нью-Йорка Лорен Миранду уволили из-за "голого селфи". Женщину попросили уйти из школы, когда ученики начали рассматривать на уроках ее снимок топлесс. Впрочем, сама Лорен считает свое увольнение незаконным, и требует моральной компенсации – три миллиона долларов.

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О педагогах, которым пикантные фотографии сломали карьеру, узнавала корреспондентка "Сегодня" Юлия Беглецова. Подробнее об этом – смотрите в сюжете:

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