В Житомирской области вспыхнула свалка: горящий мусор разгребали бульдозерами (фото)

Огонь в любой момент мог перекинуться на лес

В городе Овруч Житомирской области начался пожар на местной мусорной свалке. Спасатели уже локализовали возгорание.

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Как рассказали в управлении ГСЧС, о сильном задымлении и возгорании сообщили в субботу в 16:05.

"На месте происшествия установлено, что горят отходы на площади 400 кв. м. Сама свалка по периметру не ограждена. Поэтому сюда имеют доступ посторонние лица, и уже неоднократно здесь возникало возгорание мусора. Рядом расположен лес, поэтому огонь мог в любой момент перекинуться на него", – говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели постоянно заливали тление, однако процесс горения происходил внутри свалки. Вода не могла достать непосредственно к очагу горения. Поэтому к тушению привлекли два бульдозера. Они разгребали тлеющий мусор, после чего заливали водой.

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По состоянию на 10:00 20 сентября ликвидация пожара продолжается.

Напомним, ранее мусорная свалка горела под Киевом. В Сети появилось видео пожара, на котором видны огромные клубы черного дыма.

Также сообщалось, что в Николаевской области два дня горела свалка. Огонь быстро распространялся и захватывал все больше и больше территории.

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