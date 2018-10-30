Винницкий бизнесмен заплатила немалый штраф за нелегальных работников

Сегодня, 15:44

Предпринимательницу обязали выплатить 223 тысячи гривен за двух продавцов-"нелегалов"

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Винницкой области предпринимательницу из города Шаргород оштрафовали на 223 тысячи 380 гривен за то, что на нее работали два продавца, которые не были официально оформлены.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Гоструда, с момента вступления в силу нормы о подобных штрафных санкциях, женщина стала первой, признавшей свою вину. Она внесла всю сумму в установленные законом сроки и официально трудоустроила всех работников.

Напомним, с 1 января 2018 года вступил Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины", которым были внесены изменения в статью 265 Кодекса законов о труде. В частности, документ предусматривает штраф за обнаружение нетрудоустроенных наемных сотрудников либо за недопуск проверяющих для такой проверки.

Закон предусматривает, что каждый неоформленный сотрудник обойдется работодателю в 30 минимальных зарплат, то есть 111 690 гривен. Соответственно, чем больше работников не оформлены, тем больше придется заплатить.

Если же предприниматель оказывает помехи инспектору в ходе проверки или же не допускает его на производство, ему грозит штраф в 372 300 гривен, то есть 100 минимальных зарплат.

Напомним, ранее в Украине выросли штрафы за парковку на местах для инвалидов. Незаконная парковка на местах для людей с инвалидностью может теперь обойтись в 2,5 тыс. грн.

Также мы писали о введении штрафов за превышение скорости: в населенных пунктах можно ездить не быстрее 50 км/ч. Такое правило работает в странах Европы и рекомендовано Всемирной организацией здравоохранения. Именно при движении 50 км/ч водитель успевает среагировать на пешехода на дороге и вовремя затормозить.
штраф, бизнесмен, работник, работодатель, винницкая область, Шаргород
Источник:

"Сегодня"

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