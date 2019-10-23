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Военные сняли на видео пса-"патриота", исполняющего Гимн Украины

23 октября, 05:03

Собака каждое утро участвует в утреннем церемониале воинской части

Пес стал звездой интернета, исполняя Гимн Украины

Пес стал звездой интернета, исполняя Гимн Украины / Фото: Сегодня

В Херсонской области питомец солдат воинской части – небольшой песик – стал звездой интернета благодаря участию в ежеутреннем церемониале – исполнении Национального гимна Украины.

На кадрах ролика можно увидеть, как собака "подпевает" мелодии гимна Украины, звучащего из громкоговорителя – от начала и до конца его исполнения.

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Напомним, ранее мы писали о том, как украинский гимн "Ще не вмерла України і слава, і воля" был сыгран известным пианистом на уникальном инструменте 18 века – спинете, который является прадедом фортепиано. Видео виртуозной игры на спинете Евгений Хмара опубликовал на своей странице в Facebook.

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Спинет, на котором сыгран Гимн Украины, является одним из старейших клавишных инструментов и происходит от древнего монохорда. Это небольшой клавесин с щипковыми струнами. Спинет был очень популярным в 18 веке. Внешне немного похож на рояль.

Киевлянин Евгений Хмара – украинский композитор, пианист-виртуоз. Первую музыкальную композицию написал в семь лет. Постоянно выступает в Украине и за рубежом с сольными концертами и в сотрудничестве с другими артистами, аранжирует для звезд украинского шоу-бизнеса. Выпустил четыре сольных альбома. Имеет много наград и принимал участие в известных шоу.

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Источник: Сегодня

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