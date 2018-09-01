Воспитанники Прилукского центра реабилитации получили современный микроавтобус

Сегодня, 02:30

Это подарок от Фонда Бориса Колесникова и ХК "Донбасс"


Воспитанники Прилукского центра реабилитации, которые ежедневно добирались сюда на старой "Газельке", получили современный, специально оборудованный микроавтобус. Этот подарок от Фонда Бориса Колесникова и хоккейного клуба "Донбасс" – не разовая акция, а очередная помощь детям. Сотрудничать с реабилитационным центром будут и в дальнейшем. В планах прилукской местной власти – расширить функции этого учреждения и лечить еще и взрослых.

"Эта машина мне очень нравится. Удобно в ней, комфортно. Заезжать удобно", – говорит воспитанник Прилукского детского центра реабилитации Михаил.

"Это наш скромный вклад в, как говорится, воспитание деток, потому что мы и дальше будем оказывать помощь. В мире есть много полезных вещей для лечения болезней опорно-двигательной системы, с другими расстройствами. Дети у нас одни. Я, пользуясь случаем, призываю помогать, помогать и помогать – все вернется вам сторицей", – заявил председатель благотворительного фонда, президент хоккейного клуба "Донбасс" Борис Колесников.
дети, колесников, ХК Донбасс, Фонд Бориса Колесникова
Источник:

"Сегодня"

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