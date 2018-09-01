Воспитанники Прилукского центра реабилитации получили современный микроавтобус

Воспитанники Прилукского центра реабилитации, которые ежедневно добирались сюда на старой "Газельке", получили современный, специально оборудованный микроавтобус. Этот подарок от Фонда Бориса Колесникова и хоккейного клуба "Донбасс" – не разовая акция, а очередная помощь детям. Сотрудничать с реабилитационным центром будут и в дальнейшем. В планах прилукской местной власти – расширить функции этого учреждения и лечить еще и взрослых.

"Эта машина мне очень нравится. Удобно в ней, комфортно. Заезжать удобно", – говорит воспитанник Прилукского детского центра реабилитации Михаил.