Воспитанники Прилукского центра реабилитации получили современный микроавтобус
Это подарок от Фонда Бориса Колесникова и ХК "Донбасс"
Воспитанники Прилукского центра реабилитации, которые ежедневно добирались сюда на старой "Газельке", получили современный, специально оборудованный микроавтобус. Этот подарок от Фонда Бориса Колесникова и хоккейного клуба "Донбасс" – не разовая акция, а очередная помощь детям. Сотрудничать с реабилитационным центром будут и в дальнейшем. В планах прилукской местной власти – расширить функции этого учреждения и лечить еще и взрослых.
"Эта машина мне очень нравится. Удобно в ней, комфортно. Заезжать удобно", – говорит воспитанник Прилукского детского центра реабилитации Михаил.
"Это наш скромный вклад в, как говорится, воспитание деток, потому что мы и дальше будем оказывать помощь. В мире есть много полезных вещей для лечения болезней опорно-двигательной системы, с другими расстройствами. Дети у нас одни. Я, пользуясь случаем, призываю помогать, помогать и помогать – все вернется вам сторицей", – заявил председатель благотворительного фонда, президент хоккейного клуба "Донбасс" Борис Колесников.