Впервые в Украине в пожарной бригаде будут служить монахини (фото)

Накануне добровольцы прошли специальные учения, чтобы нести службу в пожарной команде

Пожарная команда находится в Свято-Троицком Мотронинском женском монастыре / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 22 декабря, в Черкасской области заработала первая в Украине добровольная пожарная команда, где несут службу монахини. На вызов будет ездить всего 5 человек.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

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Детали

Пожарная команда находится в Свято-Троицком Мотронинском женском монастыре в селе Мельники Медведевской сельской территориальной общины Черкасской области.

На вызовы будут выезжать пятеро добровольцев:

игуменья Иллария,

две послушницы монастыря Лариса и Кристина,

два водителя пожарного автомобиля.

Добровольная пожарная команда, где несут службу монахини. Фото: ГСЧС Украины

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Кто будет под защитой добровольной пожарной команды

Команда будет обеспечивать пожарную безопасность монастыря и реагировать на чрезвычайные события. Также они будут реагировать на вызовы 7 сел и двух поселков, входящих в сельскую территориальную общину.

Ближайшая пожарная часть находится в 20 километрах.

Добровольная пожарная команда, где несут службу монахини. Фото: ГСЧС Украины

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Справятся ли добровольцы?

Накануне добровольцы прошли специальные учения. Они отрабатывали упражнения по боевому развертыванию, подаче воды и оказанию первой домедицинской помощи пострадавшим.

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