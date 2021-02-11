YouTube-канал ребенка из села стал популярным благодаря объявлению на столбе (видео)

За одну ночь на подписались более тысячи человек

Всего за несколько дней на канал ребенка, который живет в одном из украинских сел, в YouTube подписались более 18 тысяч человек.

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Как написал в Facebook Алексей Кондаков, объявление с просьбой подписаться на канал "Природа-ТВ" увидела девочка и опубликовала в Twitter.

"Подписывайтесь на канал Природа-ТВ. Я там снимаю интересные видео. Там такой рисунок увидите с цветами", – говорится в объявлении.

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Только за одну ночь на канал ребенка в YouTube подписались более тысячи человек. До этого там было всего несколько подписчиков и, скорее всего, это были родители и родственники.

Видео ребенка посвящены животным, в том числе курочкам, коту и попугаю.

К слову, видео ребенок начал выкладывать восемь месяцев назад. На канале уже 28 роликов, некоторые из них набрали более 20 тысяч лайков.

Ранее мы писали, что в США адвокат Род Понтон появился на онлайн-заседании техасского окружного суда, которое проходило в Zoom, в виде мультяшного котенка.

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