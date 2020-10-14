В Черкассах разлилось 100 тыс. тонн жидких азотных удобрений

В Черкассах в результате разгерметизации резервуара, в котором хранилось около 4 тыс. м3 жидких азотных удобрений произошла утечка смеси. Полиция открыла уголовное производство.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Сообщается, что вчера на улице Героев Холодного Яра в Черкассах в результате разгерметизации резервуара объемом 5 тыс. м3, в котором хранилось около 4 тыс. м3 жидких азотных удобрений "КАС-32" (карбидно-аммиачная смесь), произошла утечка смеси, которая загрязнили прилегающую территорию в радиусе одного километра.

В полиции отметили, что из резервуара вытекло около 100 тыс. тонн смеси.

"Предприятием с целью ликвидации утечки было перегружено жидкое удобрение с помощью грузовых автомобилей в другой резервуар, и проведения заделки пятна землей", – идется в сообщении.

Утечка жидких азотных удобрений ликвидирована.

Отмечается, что по данному факту правоохранители начали досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.239 УК Украины (загрязнение или порча земель).

Напомним, Киев вошел в десятку городов с самым грязным воздухом в мире.

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