Закрывают в туалете и выгоняют голыми на улицу: в Полтаве 8-классницы устроили в школе дедовщину

Для выяснения обстоятельств в учебном заведении создали специальную комиссию

Родители учеников просят администрацию учебного заведения, чтобы те контролировали порядок в школе / Коллаж "Сегодня"

В Полтаве в гимназии №12 девочки из 8 класса издеваются над 3-классниками. Они без одежды выгоняют младших на улицу или закрывают их в туалете.

Об этом пишет Poltavske tv.

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Выгоняют на мороз без одежды

По словам родителей, ученицы 8 класса выгоняют 3-классников на улицу и держат там без одежды.

"Они выбросили его на улицу в самой кофте и держали там почти весь перерыв. Он плакал, очень замерз и хотел идти домой в таком виде. Другие девочки стояли и смотрели в окно. Они над ним издевались и показывали непристойные жесты", – рассказала мама ученика 3 класса Екатерина Анисимова.

Также младших детей не пускали в туалете.

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"Пытались скрутить, вытащить на улицу, порвали кофту и поцарапали шею. Девочки 8 класса попросили своих одноклассников не пускать малышей в туалет, теперь сын боится ходить туда", – сказала мама ученика 3 класса Дарья Карачевцева.

Администрация школы не реагирует на скандал?

Родители младших учеников просят администрацию учебного заведения, чтобы те контролировали порядок в школе.

"Есть вопрос к администрации школы, чтобы они контролировали и в школе был порядок, чтобы не было буллинга этого. Иначе это нельзя назвать. Это действительно буллинг", – говорит отец ученика 3 класса Алексей Фирманюк.

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Классный руководитель пообщался с обидчицами, но дело дошло до полиции

Классный руководитель 3 класса, по его словам, пытался пообщаться с девочками.

"Я сделал замечания девочкам. Это было в присутствии их классного руководителя. Они решили, что им нельзя делать замечания. Написали на меня заявление, а на следующий день один из родителей пришел ко мне", – сообщил классный руководитель 3 класса Владимир Бойко.

Заявление в полицию на мужчину написали из-за того, что он накричал на 8-классниц и одну из них дернул за руку.

"В результате данной конфликтной ситуации администрация направила обращение в полицию, также параллельно с этим обратились родители учениц. В ходе проведения проверки на учителя составили админпротокол за мелкое хулиганство", – сообщил пресс-офицер полиции Полтавы Василий Зуб.

Специальная комиссия решит проблему?

Для выяснения обстоятельств в школе была создана специальная комиссия.

"По результатам этой жалобы создана комиссия по расследованию, которая будет работать до 29 декабря. По результатам этого служебного расследования уже будут принимать меры", – сообщила и.о. директора гимназии №12 Елена Семирот.

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