В Житомирской области зараженных коронавирусом спасают скорые Фонда Рината Ахметова

До 30 обращений от пациентов с подозрением на инфекцию коронавируса ежедневно получают медики скорой помощи в Житомирской области. Пандемия COVID-19 стала вызовом для врачей. Иногда в защитных костюмах проходит большая часть дежурства. Корреспонденты "Сегодня" видели, что помогает медикам выдерживать нагрузки.

"У нас, как и у военных, своя линия фронта", – говорит фельдшер медицины неотложных состояний Роман Березюк.

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Только за последний месяц на дежурство Романа выпало не менее десятка обращений пациентов, зараженных коронавирусом. Иногда надевать защитный костюм приходится до шести раз за смену.

"Это можно сравнить с нахождением под пленкой парника", – говорит о работе в костюме фельдшер Роман Березюк.

Сейчас каждого, кто вызывает скорую, медики вынуждены рассматривать как потенциального зараженного коронавирусом.

"Поступает, к примеру, вызов. Ты смотришь, что там. Скажем – боли в сердце. А ты приезжаешь, и родственники пациента говорят – у нас температура. А таких симптомов, на которые ты ехал, вообще нет. И ты сразу понимаешь, с ходу, что это – коронавирус", – говорит врач медицины неотложных состояний Виктор Крживульский.

За четыре месяца пандемии в Житомирской области медики скорой помощи госпитализировали более тысячи человек с подозрением на коронавирус. В выездах были задействованы новейшие кареты скорой с современным оборудованием.

"Мы забираем пациента на госпитализацию, тех, у кого выраженная дыхательная недостаточность. Мы меряем сатурацию, то есть – насыщение крови кислородом. Если оно ниже необходимого показателя, то, соответственно, мы проводим оксигенацию", – говорят врачи.

Корреспондентам "Сегодня" демонстрируют оборудование одной из машин, которую получила Житомирская область в рамках проекта Фонда Рината Ахметова "200 скорых для Украины". Всего в автопарке Центра экстренной помощи таких машин – семь. Сейчас все они задействованы в выездах к пациентам с подозрением на COVID-19.

"Автомобиль, который был предоставлен нам Фондом Рината Ахметова, работает в Коростене. Современный автомобиль, поэтому мы его выбрали для тяжелых случаев по COVID-19. Очень важна дыхательная аппаратура, поддерживающая аппаратура. Мы исходим из того, что это оборудование – реанимационная палата на колесах", – рассказывает и. о. главного врача Центра экстренной медицинской помощи Житомирской области Светлана Мошковская.

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Проект "200 скорых для Украины" стартовал год назад. Медучреждения получили 64 внедорожника, 22 неонатальных скорых, оборудованые итальянскими аппаратами ИВЛ, и 114 реанимаций на колесах.

"Проект "200 скорых для Украины" – уникальный для нашей страны. Это крупнейший вклад одного мецената, одного человека в государственную медицину за время ее независимости. Бригады скорой помощи, работающие на этих автомобилях, за год смогли спасти миллион жизней украинцев", – говорит член Наблюдательного Совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко.

"Приятно то, что помощь Фонда Рината Ахметова всегда уместна. И поддержка медицинской отрасли от бизнеса – это очень хорошая инициатива", – подчеркнула и.о. главного врача Центра экстренной медицинской помощи Житомирской области Светлана Мошковская.

Чтобы в перерывах между вызовами медики могли не только отдохнуть, но и взбодриться, им подарили кофемашину.

"Когда будет минутка времени, мы можем насладиться хорошим кофе, и вспомнить, что мы не одни", – говорят врачи.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что медики Ивано-Франковска получили защитные спецкостюмы от Фонда Рината Ахметова.

Также мы писали, что рассказывали, что Ринат Ахметов направил 300 млн грн на борьбу с коронавирусомв Украине, что является беспрецедентной помощью в масштабах страны.

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