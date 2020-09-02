Українська
$ 27,64
32,8
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

Зашли в магазин без масок и попали в жесткую переделку: видео конфликта в Сумской области

2 сентября, 23:58

Сергей Пономаренко

Спор с полицией начался в супермаркете и продолжился на улице

В Сумской области, где недавно наказали мужчину за нарушение карантина, произошел скандал между полицией и женщинами, которые зашли в супермаркет без масок.

Реклама

Конфликт начался в магазине в городке Путивль. Три женщины с ребенком зашли без масок, рассказывает охранник.

"Наши сотрудники охраны сделали им замечания, на что они никак не отреагировали. И наши сотрудники вызвали наряд полиции", – рассказывает администратор магазина Андрей Радченко.

На вызов приехал полицейский Сергей Ягупа с напарником. Начали оформлять протокол о нарушении карантина. Как все происходило, видела продавец Вероника. Она вспоминает, как разговаривали женщины.

"Разговаривали очень по-хамски. Не кричали, но с претензиями: "вам бросили по тысяче, и вы отрабатываете", – вспоминает продавец Вероника.

Пока патрульные изучали видео с камер наблюдения в магазине, женщины ушли. А примерно через час полицейские встретили их на улицах города. И попросили предоставить документы для оформления протокола.

"Общались с ними, просили предоставить документы. Они всячески отказывались. Тогда объяснили, что в рамках правонарушения мы вправе их задержать на три часа", – говорит полицейский сектора реагирования Нацполиции в Сумской области Сергей Ягупа.

Боясь того, что их заберут в участок, женщины сели в свой автомобиль и закрылись. Что было дальше, рассказала корреспондентам "Сегодня" одна из них – Светлана Пархоменко.

"Мы закрылись в машине, и они начали барабанить по машине, по стеклу: "Выходите!" Прыгнул на капот и начал доставать оружие, говорит: "Выходите, вы преступники уголовные, что-то такое", – рассказывает Светлана.

Реклама

Этот момент женщины сняли на мобильный телефон. Тем временем сотрудница магазина неподалеку, Анна, говорит, что машина поехала на полицейского.

"Я видела: он стоял перед машиной, а они наехали на него", – свидетельствует Анна.

"Она видела, что я стою перед автомобилем, на траектории движения автомобиля, и все равно продолжала движение. И мне ничего не оставалось как извлечь оружие из кобуры, для того чтобы продемонстрировать", – говорит полицейский.

Сергей Ягупа утверждает, что оружие за два года службы в полиции достал впервые. Даже не снимал с предохранителя. Превысил ли свои полномочия полицейский – выяснит следствие. Оно также изучит поведение женщин на предмет неповиновения правоохранителям.

Ранее "Сегодня" рассказывали, что в Сумах ужесточили карантинные меры.

Также мы писали о вспышке коронавируса, зафиксированной в супермаркете Сум.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

полиция маска сумская область

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Хасиды устроили ночной
Хасиды устроили ночной "штурм" в Умани: видеоДругие регионы
Танцы на могилах:
Танцы на могилах: "Сегодня" отправились на поиски героев скандального видеоДругие регионы
"Находка столетия": в Житомирской области обнаружили клад национального значенияДругие регионы
В Умани избили паломника-хасида (фото)
В Умани избили паломника-хасида (фото)Другие регионы
Осень в Украине будет дождливой и с аномальными температурами
Осень в Украине будет дождливой и с аномальными температурамиУкраина
В Житомирской области медики повторно заболели COVID-19
В Житомирской области медики повторно заболели COVID-19Другие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять