Зашли в магазин без масок и попали в жесткую переделку: видео конфликта в Сумской области

Спор с полицией начался в супермаркете и продолжился на улице

В Сумской области, где недавно наказали мужчину за нарушение карантина, произошел скандал между полицией и женщинами, которые зашли в супермаркет без масок.

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Конфликт начался в магазине в городке Путивль. Три женщины с ребенком зашли без масок, рассказывает охранник.

"Наши сотрудники охраны сделали им замечания, на что они никак не отреагировали. И наши сотрудники вызвали наряд полиции", – рассказывает администратор магазина Андрей Радченко.

На вызов приехал полицейский Сергей Ягупа с напарником. Начали оформлять протокол о нарушении карантина. Как все происходило, видела продавец Вероника. Она вспоминает, как разговаривали женщины.

"Разговаривали очень по-хамски. Не кричали, но с претензиями: "вам бросили по тысяче, и вы отрабатываете", – вспоминает продавец Вероника.

Пока патрульные изучали видео с камер наблюдения в магазине, женщины ушли. А примерно через час полицейские встретили их на улицах города. И попросили предоставить документы для оформления протокола.

"Общались с ними, просили предоставить документы. Они всячески отказывались. Тогда объяснили, что в рамках правонарушения мы вправе их задержать на три часа", – говорит полицейский сектора реагирования Нацполиции в Сумской области Сергей Ягупа.

Боясь того, что их заберут в участок, женщины сели в свой автомобиль и закрылись. Что было дальше, рассказала корреспондентам "Сегодня" одна из них – Светлана Пархоменко.

"Мы закрылись в машине, и они начали барабанить по машине, по стеклу: "Выходите!" Прыгнул на капот и начал доставать оружие, говорит: "Выходите, вы преступники уголовные, что-то такое", – рассказывает Светлана.

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Этот момент женщины сняли на мобильный телефон. Тем временем сотрудница магазина неподалеку, Анна, говорит, что машина поехала на полицейского.

"Я видела: он стоял перед машиной, а они наехали на него", – свидетельствует Анна.

"Она видела, что я стою перед автомобилем, на траектории движения автомобиля, и все равно продолжала движение. И мне ничего не оставалось как извлечь оружие из кобуры, для того чтобы продемонстрировать", – говорит полицейский.

Сергей Ягупа утверждает, что оружие за два года службы в полиции достал впервые. Даже не снимал с предохранителя. Превысил ли свои полномочия полицейский – выяснит следствие. Оно также изучит поведение женщин на предмет неповиновения правоохранителям.

Ранее "Сегодня" рассказывали, что в Сумах ужесточили карантинные меры.

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