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Зеленский назначил нового главу Сумской области

23 ноября, 22:47

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Василий Хома ранее был зампредседателя Харьковской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Василия Хому председателем Сумской областной государственной администрации, подписав 23 ноября 2020 года соответствующий указ № 509/2020.

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Об этом сообщила пресс-служба президента.

54-летний Хома является Заслуженным юристом Украины, занимал разные должности государственной службы, также работал в органах местного самоуправления. В частности, был заместителем главы Харьковской ОГА.

Награжден медалью "Защитнику Отечества" и орденом "За заслуги" III степени.

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Напомним, в октябре президент сменил глав СБУ в Крыму, Волынской и Сумской областях. В частности уволил Евгения Нетужилова с должности начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым, назначив вместо него Олега Кулинича, а начальником управления Службы безопасности Украины в Сумской области стал Руслан Григоренко.

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назначения ОГА Владимир Зеленский сумская область
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