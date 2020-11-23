Зеленский назначил нового главу Сумской области

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Василия Хому председателем Сумской областной государственной администрации, подписав 23 ноября 2020 года соответствующий указ № 509/2020.

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Об этом сообщила пресс-служба президента.

54-летний Хома является Заслуженным юристом Украины, занимал разные должности государственной службы, также работал в органах местного самоуправления. В частности, был заместителем главы Харьковской ОГА.

Награжден медалью "Защитнику Отечества" и орденом "За заслуги" III степени.

Напомним, в октябре президент сменил глав СБУ в Крыму, Волынской и Сумской областях. В частности уволил Евгения Нетужилова с должности начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым, назначив вместо него Олега Кулинича, а начальником управления Службы безопасности Украины в Сумской области стал Руслан Григоренко.

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