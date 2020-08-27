Українська
$ 27,39
32,28
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

Зеленский в Кропивницком стал обладателем черного пояса по карате

27 августа, 21:54

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Глава государства посмотрел, как проходят тренировки детей в секции каратэ ДЮСШ

Во время рабочей поездки в Кировоградскую область президент Владимир Зеленский не только назвал имя нового главы ОГА, но и посетил Областную специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва – 2, которую реконструируют в рамках Национальной программы "Большая стройка", сообщает пресс-служба Банковой.

Реклама

Главу государства встретила юная спортсменка Арианна Мурженко, которая попала в Книгу рекордов Украины как самая молодая украинка, которая стала чемпионкой мира по традиционному каратэ в программе ката. В прошлом году, когда она получила эту награду, ей было всего девять лет и три месяца.

Зеленский посмотрел, как проходят тренировки детей в секции каратэ.

/ Фото: president.gov.ua

В тренде
Украинцы массово едут на отдых: трасса Киев – Одесса стоит в пробках (фото, видео)
Реклама

После завершения занятия воспитанники школы подарили президенту диплом почетного первого дана степени мастера и именной черный пояс с вышитой фамилией главы государства на японском языке и названием вида спорта – традиционное каратэ, говорится в сообщении.

Напомним, сообщалось, что в Кропивницком Зеленский зашел в кафе в центре города.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Владимир Зеленский ДЮСШ Кропивницкий каратэ

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Двойное убийство в Черкассах: копы ввели план
Двойное убийство в Черкассах: копы ввели план "Перехват" и задержали подозреваемого (видео)Другие регионы
В Виннице вспыхнул масштабный пожар: столб дыма виден из разных районов города (видео)
В Виннице вспыхнул масштабный пожар: столб дыма виден из разных районов города (видео)Другие регионы
Список
Список "красных" снова увеличился: в каких областях запретили смягчать карантинУкраина
"Невероятный потенциал": фото и видео визита Зеленского в Херсонскую областьПолитика
Вспышка коронавируса в Хмельницкой области: в больнице заразились медики и пациенты
Вспышка коронавируса в Хмельницкой области: в больнице заразились медики и пациентыДругие регионы
В Винницкой области вспышку коронавируса зафиксировали в психоневрологическом интернате
В Винницкой области вспышку коронавируса зафиксировали в психоневрологическом интернатеДругие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять