Зеленский в Кропивницком стал обладателем черного пояса по карате

Во время рабочей поездки в Кировоградскую область президент Владимир Зеленский не только назвал имя нового главы ОГА, но и посетил Областную специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва – 2, которую реконструируют в рамках Национальной программы "Большая стройка", сообщает пресс-служба Банковой.

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Главу государства встретила юная спортсменка Арианна Мурженко, которая попала в Книгу рекордов Украины как самая молодая украинка, которая стала чемпионкой мира по традиционному каратэ в программе ката. В прошлом году, когда она получила эту награду, ей было всего девять лет и три месяца.

Зеленский посмотрел, как проходят тренировки детей в секции каратэ.

/ Фото: president.gov.ua

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После завершения занятия воспитанники школы подарили президенту диплом почетного первого дана степени мастера и именной черный пояс с вышитой фамилией главы государства на японском языке и названием вида спорта – традиционное каратэ, говорится в сообщении.

Напомним, сообщалось, что в Кропивницком Зеленский зашел в кафе в центре города.

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