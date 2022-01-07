"У нас куча побоев". Главврач заявила о "силовом захвате" больницы в Николаеве

Светлана Федорова заявила, что в учреждение ворвались "титушки", которые ломали двери и били сотрудников

В Николаеве продолжается скандал в инфекционке / Фото: Коллаж: Сегодня

В николаевской инфекционной больнице после увольнения главврача Светланы Федоровой произошел скандал. А само учреждение попытались якобы захватить силой неизвестные.

Об этом рассказала бывший главврач в прямом эфире "Новости Сегодня" на телеканале "Украина24".

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Светлану Федорову ранее понизили в должности, а после уволили "по совету министра Ляшко" на сессии по результатам голосования.

"Тут дело не в моей должности. Дело в том, что на глазах всей Украины, в прямом эфире, били медиков по одному – медсестер, врачей, санитарок...швыряли на пол. Эти люди в форме топтали ногами, понимаете? Людей били. Разбили нам телефоны. У нас куча побоев у людей. Дальше Управление охраны здоровья приказало негласно не открывать больничные, не фиксировать ушибы, раны", – говорит Светлана Федорова.

По ее словам, полиция продолжает оставаться в больнице.

"Эта женщина (ред. – новая и.о.директора больницы, врач-терапевт Ярослава Студзинская) в сопровождении охраны периодически пытается подходить к персоналу и говорить, что я вас уволю, ваших детей и семьи не будут лечить, не слушайте никого, сейчас же открывайте какие-то двери...Я, как депутат областного совета, а эта больница собственность областного совета, я призываю СМИ, депутатов, правоохранителей вернуться в правовое поле. Дело не в моей должности, давайте перейдем за стол переговоров", – добавила врач.

Что произошло в больнице

Новая и.о.директора больницы, врач-терапевт Ярослава Студзинская 5 января в сопровождении троих молодых людей в капюшонах, спортивных костюмах, а также полиции ворвалась в учреждение.

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К сотрудникам применили физическую силу, а некоторых просто заперли в админздании.

За что уволили экс-главврача

Светлана Федорова стала известна на всю страну, когда в ноябре публично заявила о катастрофической ситуации с обеспечением больниц области кислородом, а также платила сотрудникам 300% заработной платы за сверхурочные.

Формальным основанием для увольнения Федоровой стали результаты очередной проверки Николаевской инфекционной больницы комиссией МОЗ, которая якобы выявила многочисленные нарушения.

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Напомним, что ранее мы писали, что в ходе одной из проверок МОЗ Федорова не выдержала и нецензурно высказалась по поводу прессинга со стороны профильного министерства.

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