После саммита

Вадим Новинский,

Народный депутат Украины



Саммит Нормандской четверки, состоявшийся в Париже 9 декабря, изначально сопровождался большими надеждами и ожиданиями. Это и понятно: более трех лет проведение саммита лидеров Украины, Российской Федерации, Германии и Франции было невозможным – в первую очередь из-за личной неприязни между президентами Украины и России (политика не терпит перехода на личности). Понятно, что за это время накопилось большое количество нерешенных вопросов, и многие надеялись, что эти вопросы будут решены одномоментно. На первый взгляд, скромные результаты саммита многих разочаровали и вызвали критические реакции в социальных сетях. Хотя первая реакция – это проявление эмоций, и лишь потом приходит время для анализа.

На самом деле саммит был весьма и весьма результативным. Более того: он был – без преувеличения – историческим. Владимир Путин и Владимир Зеленский, при всех существующих противоречиях в позициях Украины и России, показали: они готовы договариваться. Они готовы слышать друг друга. Ближайшие четыре года именно им предстоит стоять у руля своих государств и исправлять ошибки прошлого – чтобы к 2024 году проблемные вопросы, приведшие к конфликту между некогда братскими странами, были исчерпаны.

Видимая часть айсберга: стороны договорились о прекращении огня до конца декабря 2019 года, о начале разминирования линии разграничения, об обмене пленными, о разведении войск в трех пунктах. В кулуарах велись жесткие споры о разведении войск по всей линии фронта, об очередности выполнения пунктов Минских соглашений, о выборах на Донбассе. Саммит длился дольше запланированного ранее времени, что свидетельствует и о градусе напряженности. Но можно констатировать: все участники саммита в результате оказались в выигрыше.

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Для Германии был важен сигнал: ситуация нормализируется, в обозримом будущем экономические отношения с Востоком Европы возобновятся. Внутри Германии Ангелу Меркель критикуют – в том числе и некоторые ее соратники по партии, – и не в последнюю очередь из-за ее поддержки санкций против России. Отток членов ХДС, усиление ориентированных на Россию проектов (в том числе "Альтернативы для Германии") был вызван не только беззубой миграционной политикой канцлера, не только снижением уровня безопасности в Германии, но и снижением экономических активностей Германии на постсоветских рынках. Теперь Меркель может показать: благодаря ей сделан шаг в сторону исправления ситуации.

Франция, ее лидер Эмманюэль Макрон рвутся к тому, чтобы занять лидерство в Европейском Союзе. Именно Макрон продуцирует сегодня максимальное количество инициатив относительно усиления позиций Франции в ЕС и в мире. Он – стратегический союзник Путина, но этот союз направлен на усиление субъектности Франции. И успех саммита – это успех Франции, выступившей в роли модератора встречи. Не случайно французские журналисты не скупились на похвалы Макрону в ходе итоговой пресс-конференции.

Российская Федерация показала, что она не идет на уступки в вопросах Минских соглашений, но готова к обсуждению разных тактических вариантов. Путин еще раз показал: "своих" (в данной ситуации – находящихся под его покровительством самопровозглашенных "республик") не бросаем! Он готов решать вопрос возвращения Донбасса в состав Украины, и готов содействовать в этом Зеленскому, на определенных условиях – которые для Украины пока что неприемлемы. Заодно Путин продемонстрировал (и де-факто заставил согласиться с этим Запад), что фактическая заморозка Нормандского формата на целых три года состоялась по вине именно Украины: российский президент не поменял свои позиции, Запад – тоже. Плюс, Путин мог констатировать серьезный сдвиг в переговорах по вопросам транспортировки газа через территорию Украины и покупки Украиной российского газа – хоть тема и выходит за рамки Нормандского формата, но сейчас она актуализировалась для всех участников.

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Украина также показала, что готова к диалогу – но только отталкиваясь от собственных национальных интересов. Зеленский продемонстрировал, что его политика по отношению к России – это политика прагматизма. Это уже не политика в стиле "Путин – ла-ла-ла-ла", которую демонстрировал Петр Порошенко, культивируя крайние формы национализма в Украине, а также искореняя все русское в Украине – язык, культуру, даже связанную общими канонами с Русской Православной Церковью Украинскую Православную Церковь. Зеленский готов к уважительному разговору на равных – без оскорблений своего визави, но в то же время с чувством собственного достоинства и с готовностью защищать интересы Украины.

Стоит признать: Зеленский на саммите держался молодцом. Да, были некоторые моменты, указывающие на то, что он – человек новый в политике, и еще не привык к новому амплуа. Но он продемонстрировал два качества: искренность и твердость. Искушенные политики очень ценят подобные качества в партнерах. Это совершенно другой тип политика, чем его предшественник.

Важным последствием переговоров стало то, что снова заработала главная площадка для украинско-российских переговоров, которой является Нормандский формат. В условиях, когда между Украиной и Россией нет полноценных дипломатических отношений, а страны находятся в состоянии конфликта, именно Нормандский формат позволяет стать тем местом встреч, где лидеры двух государств могут обсудить стратегические и тактические вопросы.

Единственной проигравшей стороной была незримо присутствовавшая на саммите украинская "партия войны", пытавшаяся раскачать ситуацию в Украине накануне саммита. Все участники саммита чудесно понимали: Зеленский связан в своих действиях, так как вынужден считаться с наличием этой самой "партии войны". За несколько недель до встречи в Париже началась кампания в стиле "все пропало": граждан Украины готовили к тому, что Зеленский едет сдавать национальные интересы, капитулировать перед Путиным, соглашаться на выполнение всех пунктов Минских соглашений.

Теперь у Владимира Зеленского нет ограничителей, мешающих более уверенно и быстро воплощать в жизнь ту программу мира, которую он задекларировал в своей инаугурационной речи. На его стороне – 73% граждан, которые выступают за разумные компромиссы ради достижения мира на Донбассе и в Украине в целом. В его руках – сильный мандат на управление процессами в стране, сильная фракция в парламенте, высокий кредит доверия со стороны других участников Нормандской четверки.

Впереди – новая встреча, через четыре месяца. За это время предстоит немало сделать внутри Украины, принять необходимые законы, разработать проект дорожной карты проведения выборов на неподконтрольных территориях, провести несколько раундов встреч в Минском формате. Я уверен, что следующая встреча Нормандской четверки будет более насыщенной результатами и конкретикой. Но исторической, поворотной будет именно эта, Парижская встреча лидеров четырех государств.

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