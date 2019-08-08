Реформирование таможни: как пресечь реализацию в Украине "серых" товаров

В январе 2019 года премьером было подписано постановление о разделе ГФС на две структуры – Государственную налоговою и Государственную таможенную службы. Конкурс на должность руководителя последней выиграл экс первый замминистра экономики Максим Нефедов и сразу же пообещал существенные изменения и реформы. Экс-глава Крымской, Черниговской, Львовской и Луганской таможен, а ныне исполняющий обязанности проектора по инфраструктуре Государственного университета фискальной службы Украины Денис Пудрик предлагает свое видение процессов реформирования украинской таможни, которые позволят увеличить таможенные поступления и сломают незаконные схемы ввоза товаров. По его мнению, необходимо создать механизм, который бы исключил продажу на территории Украины "серых" товаров в принципе.

Я проработал в таможенной сфере практически всю жизнь – с 21-летнего возраста. Этот многолетний опыт трансформировался в собственное видение того, с помощью каких инструментов можно значительно улучшить экономическую ситуацию в государстве, проведя реформу ряда направлений в таможенной сфере.

Идея заключается в том, чтобы раз и навсегда решить проблему незаконного ввоза в Украину товаров и, как следствие, существенно увеличить таможенные отчисления в государственный бюджет Украины.

Для этого необходимо создать условия, при которых незаконно ввезенные товары было бы невозможно продавать на внутреннем рыке страны.

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Как это реализовать? Для этого нужно обязать всех, кто ввозит продукцию в Украину для последующей перепродажи (в том числе физических лиц-предпринимателей, интернет-магазины и прочих), при продаже товаров иностранного происхождения в обязательном порядке выдавать кассовый чек (либо другой документ, подтверждающий продажу товаров в Украине), в котором будет указан номер таможенной декларации, по которой товар был ввезен в Украину.

Для верификации законности ввоза товара на интернет-сайте таможенной службы необходимо создать реестр импортных таможенных деклараций с минимальным объемом обезличенной информации – номер таможенной декларации; название товара, артикул (при наличии), количество ввозимого товара, страна-производитель и страна отправления, – который будет обновляться в режиме реального времени после осуществления таможенного оформления каждой таможенной декларации. Доступ к такому реестру должен быть абсолютно свободным.

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Что это даст? Потребитель, который покупает импортный товар, сможет проверить информацию о нем и убедиться, что он был ввезен в Украину легально. А контролирующие органы смогут совершать текущие сверки, либо пост-аудит, налоговые проверки и так далее тех предпринимателей, которые не указывают сведения о номере таможенной декларации либо указывают неправдивые сведения.

Также необходимо в обязательном порядке предусмотреть ответственность за нарушение этой нормы – по цепочке, начиная от последнего к первому продавцу товара. То есть, если вам продали товар и в кассовом чеке информация о товаре не соответствует информации, которая отображена в реестре таможенных деклараций, то ответственность будет нести тот, кто продал вам товар. А он, в свою очередь, потом имеет право обращаться в суд на того, кто продал ему такой товар – и так далее по цепочки к первому продавцу.

Указанные выше меры приведут к невозможности реализовывать в Украине незаконно ввезенный товар, увеличат поступления в бюджет, значительно уменьшат различные "черные" и "серые" схемы ввоза товаров из-за границы. Кроме того, с помощью этого механизма будут выведены из "тени" те предприниматели, которые по факту зарабатывают миллиарды, а налоги платят, как ФЛП 3-й группы, поскольку не отображают реальные объемы продаж товаров.

Искренне надеюсь, что этот, либо подобный механизм, будет взят на вооружение новым руководством Государственной таможенной службы.

Пудрик Денис Валерьевич, кандидат экономических наук, и.о. проректора ГУ ДФС, бывший глава Крымской таможни и других таможенных подразделений в Украине

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