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Бердянский горсовет попросит у Зеленского денег на канализацию

21 мая, 15:42

Депутаты предупреждают об экологической катастрофе

В Бердянске снова произошел прорыв на коллекторе
В Бердянске снова произошел прорыв на коллекторе. Фото: Сегодня

Депутаты Бердянского горсовета Запорожской области решили обратиться к президенту Владимиру Зеленскому, а также в Кабмин и Верховную Раду с просьбой помочь выделению из Резервного фонда госбюджета 83,7 млн грн на капремонт городского канализационного коллектора.

Текст соответствующего решения сегодня озвучил городской голова Бердянска Владимир Чепурной. Принять его планируют послезавтра на сессии горсовета.

"Мы направили весь необходимый пакет документов в Кабинет министров. Три раза собирался Кабмин, однако наш вопрос оставили без рассмотрения. Мы получили ответ, что данный вопрос перенаправлен в Запорожскую областную государственную администрацию. Поэтому предлагаю обратиться напрямую к Владимиру Зеленскому и председателю Верховной Рады Андрею Парубию, - сказал Чепурной.

В обращении депутатов говорится, что коллектор нуждается в срочном капитальном ремонте и может в любой момент обрушиться, что приведет к экологической катастрофе.

"Этот объект является главным городским канализационным коллектором, который транспортирует 80% стоков всего города", – говорится в обращении.

Депутаты отмечают, что курортный сезон в Бердянске может быть сорван из-за проблем с коллектором.

В январе 2019 года в Бердянске произошла авария на центральном канализационном коллекторе, в результате чего более половины населения – более 60 тыс. человек остались без воды.


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Тег Бердянск, Зеленский, канализация, горсовет

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Источник:

УНИАН

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