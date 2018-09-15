Энергетика области под угрозой: "Запорожьеоблэнерго" снова без денег из-за чужих долгов

"Нулевой" алгоритм расчетов с "Энергорынком" чреват отсутствием средств не только на выплату зарплат, но и на проведение ремонтных кампаний

ПАО "Запорожьеоблэнерго" вновь перевели на нулевой алгоритм расчетов с государственной компанией "Энергорынок", в связи с чем не остается денег на зарплаты и подготовку сетей к резкому скачку энергопотребления осенью и зимой.

Как передает пресс-служба облэнерго, проблемы с неплатежами возникли из-за долга ООО "Запорожский титаномагниевый комбинат", который на 01.09.2018 составляет 684 млн грн (без учета штрафных санкций).

"Была надежда, что в первую неделю сентября ООО "ЗТМК" погасит хотя бы задолженность последних двух месяцев – тогда "Запорожьеоблэнерго" смогло бы закрыть неурегулированную задолженность перед "Энергорынком" (которая на 07.09.2018 составляла 85 млн грн) и рассчитывать на пересмотр алгоритма и отмену допотчислений. Однако менеджмент "ЗТМК" в очередной раз грубо проигнорировал требования действующего законодательства", – заявили в облэнерго.

Как следствие – на заседании НКРЭКУ оставила установленный для ПАО "Запорожьеоблэнерго" алгоритм, предусматривающий изъятие со счетов компании абсолютно всех средств.

И.о. гендиректора облэнерго Елена Ангелова напомнила, что "нулевой" алгоритм чреват отсутствием средств не только на выплату зарплат, но и на проведение ремонтных кампаний в преддверии осенне-зимнего сезона, когда сложные погодные условия и возрастающее энергопотребление создают повышенную нагрузку на сети энергокомпаний.

Также ситуация усугубится из-за оттока персонала, которому нечем платить за работу.

Ранее "Запорожьеоблэнерго" сообщило о наличии задолженности по зарплате в сумме 174 млн гривен перед своими работниками.

В таком случае ПАО "Запорожьеоблэнерго" заявляет о невозможности обеспечить надежное энергоснабжение.

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