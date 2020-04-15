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Фонд Рината Ахметова передал Запорожской области 30 тысяч экспресс-тестов

15 апреля, 16:47

Сергей Пономаренко

Тесты позволяют определить инфицирование на протяжении 15 минут

Фонд Рината Ахметова передал для потребностей медиков Запорожской области 30 тыс. экспресс-тестов, которые помогают выявить коронавирус.

Сейчас это главный способ быстро обнаружить инфекцию. Процедура занимает всего 15 минут. Тесты распределили между опорными больницами области. "Сегодня" узнавали, как может измениться ситуация в регионе.

Центральный проспект Запорожья после усиления карантинных мероприятий несколько изменился. Теперь здесь не так оживленно. Не имея возможности воспользоваться общественным транспортом, люди идут пешком.

"Сейчас у меня болен муж, и я иду в аптеку, и, заодно, на почту зайду", – говорит жительница Запорожья Лариса Михайловна.

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Медики работают в усиленном режиме и призывают горожан соблюдать карантин и не паниковать.

"Мы знаем, как работать, мы умеем работать, мы готовы работать. Мы спокойно на это реагируем, мы пропагандирует самоизоляцию не только при маленьком симптоме, а даже при небольшом каком-то сомнении", – говорит главный врач Запорожского областного перинатального центра Александр Кирилюк.

Самый быстрый способ выявить инфекцию – экспресс тесты. Их медики области получили от Фонда Рината Ахметова.

"Мы уже были по всей Донецкой области, это Краматорск, Селидово, в Северодонецке. Сегодня мы в Запорожье. И еще у нас будет Днепропетровск", – говорит волонтер Фонда Рината Ахметова Юлия Боровик.

В кратчайшие сроки, по личному решению учредителя, Фонд Рината Ахметова закупил и передал в Стабилизационный фонд, создание которого инициировал президент Украины Владимир Зеленский, 300 тыс. экспресс-тестов. В экстренном порядке они поступают в разные уголки страны.

"Они очень важны для нашей области, они позволят как можно больше диагностировать случаев заболевания коронавирусной инфекцией, и мы сможем быстрее принимать решения для предотвращения распространения этой болезни", – заявил председатель Запорожской ОГА Виталий Туринок.

30 тыс. тестов распределят между опорными больницами Запорожской области. Руководство отмечает, такого количества хватит, чтобы в ближайшие месяцы контролировать угрозу распространения эпидемии.

"Это очень хорошая помощь на сегодняшний день и очень полезная. Еще раз хочу поблагодарить за то, что вы делаете все возможное и невозможное, особенно Фонд Рината Ахметова, они поддерживают нас и поддерживают врачей", – заявил во время получения тестов председатель Запорожской ОГА Виталий Туринок.

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Ринат Ахметов направил 300 млн. гривен на борьбу с COVID-19. Для помощи Украине он объединил все ресурсы, в частности – Благотворительного Фонда, футбольного клуба "Шахтер", компаний ДТЭК, Метинвест и других активов SCM.

"Сейчас такое время, когда весь бизнес должен быть социально ответственным и максимально оказывать помощь медикам. На прошлой неделе мы уже организовывали передачу средств защиты для наших медиков, в общей сложности было 15 тысяч единиц предано. Сегодня мы передаем экспресс тесты, и мы будем продолжать двигаться в этом направлении, оказывать посильную помощь", – заявил директор завода "Запорожсталь" Александр Мироненко.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, как экспресс-тесты от Фонда Рината Ахметова помогают выявлять коронавирус медикам Ивано-Франковской области.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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тесты коронавирус Запорожская область Фонд Рината Ахметова

Источник: Сегодня

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