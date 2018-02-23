Грипп в Украине: за неделю в Запорожье заболели шесть тысяч человек

Сегодня, 18:54

Уровень заболеваемости постепенно снижается

Фото: kukuzya.ru
Фото: kukuzya.ru

В Запорожье за минувшую неделю гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями  заболели 6 297 человек.

Об этом сообщили в областном лабораторном центре Минздрава.

Более половины заболевших – это дети, примерно поровну школьного и дошкольного возраста.

По сравнению с предыдущей неделей (7,4 тысячи заболевших) количество случаев гриппа и ОРВИ снизилось на 15%.

"Показатели заболеваемости ниже эпидемического порога на 55,3 %. Всего в Запорожье против гриппа привито 13 707 человек", – говорится в сообщении.

При этом с 22 февраля в школах города закончился карантин и возобновились занятия.

Напомним, что занятия в запорожских школах были приостановлены 7 февраля и один раз уже продлевались – до 19 февраля.

Напомним, ранее запорожские медики сообщили об обнаружении опасного штамма гриппа - в ходе лабораторных исследований специалисты Минздрава обнаружили вирус гриппа А (H1N1) pdm – пандемический.

Стоит напомнить о советах специалистов на время эпидемии гриппа и ОРВИ: медики дали рекомендации, которые позволят сэкономить на лекарствах.
Запорожье, грипп, ОРВИ

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Источник:

"Сегодня"

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