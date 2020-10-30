Медики Приморска Запорожской области получили партию аппаратов ИВЛ

Приморская районная больница Запорожской области сегодня является резервной на фронте борьбы с коронавирусной инфекцией, но готова принимать больных при необходимости. "Сегодня" узнавали, на какие зоны разделены отделения, и какая из них самая опасная.

"Где перегороженная зона – эта зона будет для больных с COVID-19", – показывают корреспондентам в больнице.

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Но сначала – диагностическая палата. Она расположена еще в "чистой" зоне. "Грязная" – дальше. Так в больнице обозначают между собой рабочие территории. За время пандемии коронавируса больница не принимала ни одного пациента с COVID-19. Но медики понимают: до пикового времени осталось недолго. За последний месяц количество больных в области увеличилось вдвое.

"Нагрузка, конечно, ляжет на плечи всей больницы. И нас в первую очередь это коснется", – прогнозирует врач-анестезиолог Елена Шидерова.

А пока работа идет в обычном режиме. Хотя и без COVID-19 сложных случаев хватает.

"Больные поступают с укусами насекомых, с отравлениями, травмами", – говорит Елена Шидерова.

"Параллельно готовимся на случай коронавирусной инфекции, будем принимать. Тогда закрывается полностью больница и будем работать именно с COVID-19", – говорит главный врач Приморской районной больницы Евгений Гогунский.

Четыре бригады экстренной помощи будут работать с зараженными коронавирусом. Для таких пациентов подготовили 38 коек.

"Четыре бригады, которые непосредственно будут принимать участие – 48 человек. А всего будет задействовано 77 человек", – рассказывает главный врач.

Но пациенты на искусственной вентиляции легких есть и сейчас. Правда, аппараты в больнице – низкого класса, со сроком работы более десяти лет. В последнее время их ремонтируют все чаще. Фонд Рината Ахметова и компания ДТЭК передали три современных аппарата ИВЛ Приморской больницы.

"Я думаю, это будет хорошая поддержка в лечении больных, которые нуждаются в комплексном лечении. Эти аппараты могут защитить больных, я думаю, на 100%", – считает главный врач Приморской районной больницы Евгений Гогунский.

"Хочется сегодня только поблагодарить, сказать о том, что эта помощь, эти аппараты ИВЛ, которые сегодня предоставлены Фондом Рината Ахметова, являются залогом жизни людей в Приморском районе", – заявляет заместитель председателя Приморской районной администрации Анна Саламатина.

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Высококлассное реанимационное оборудование поступает партиями в государственные больницы. В общем медучреждения Украины получат от Фонда более 200 аппаратов ИВЛ.

"В феврале этого года по личному решению Рината Ахметова было выделено 300 млн грн для помощи национальной системе здравоохранения. Были приобретены аппараты искусственной вентиляции легких, экспресс-тесты на коронавирус, а также средства индивидуальной защиты для медиков", – говорит директор Приморской ветроэлектростанции Артем Попов.

Аппараты сразу устанавливают в палатах. Анестезиолог Елена Шидерова говорит, что раньше в больнице не было ИВЛ с неинвазивной функцией вентиляции легких. А теперь – есть, и это позволит пациенту даже на аппарате дышать самостоятельно.

"Здесь эта возможность присутствует, за что, конечно, спасибо, что нам выделил такие аппараты", – говорит врач-анестезиолог Елена Шидерова.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова получили медики Покровска Донецкой области.

Также мы сообщали, что Фонд Рината Ахметова, согласно опросам социологов, – самая известная благотворительная организация в Украине.

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