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Медики Запорожья получили партию ИВЛ от Фонда Рината Ахметова

23 октября, 18:21

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко

Больные с тяжелым течением COVID-19 нуждаются в длительной вентиляции легких

Сотни медицинских работников каждый день заражаются коронавирусной инфекцией.

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В целом количество медиков, которым не удалось уберечься от вируса, в стране уже достигло 20 тысяч.

Болеют как те, кто оказывает помощь пациентам на переднем краю, так и те, кто работает в чистой зоне. Только в Запорожской области каждый 11-ый инфицированный COVID-19 – медик.

В запорожском областном центре сердечно-сосудистых заболеваний ввели запрет на посещение пациентов, а плановые госпитализации делают только тем, у кого отрицательный тест на коронавирус. Но несмотря на это, работы у врачей больше.

"Стало больше запущенных случаев, когда больные боятся обращаться первые сутки", – говорит и.о. заведующего отделением интенсивной терапии Запорожского областного центра сердечно-сосудистых заболеваний Дмитрий Каленский.

Пациентов, нуждающихся в срочной помощи, принимают без дополнительных тестирований. За последние несколько недель именно у таких больных дважды подтверждали COVID-19.

"Один пациент у нас был тяжелый, на кислородотерапии был, на неинвазивной ИВЛ. Его перевели в профильную больницу", – рассказывает Дмитрий Каленский.

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В случае положительного результата теста на коронавирус пациента направляют в профильное медучреждени. По такой схеме сейчас работает и больница скорой помощи. Почти ежедневно здесь выявляют до семи инфицированных коронавирусом.

"Задача нашей больницы – максимально долго оставаться, условно говоря, чистой. Принимать больных города и области, которые не заражены коронавирусом", – объясняет заместитель директора по хирургической помощи Запорожской больницы экстренной и скорой медицинской помощи Олег Великий.

Но даже после непродолжительного контакта с больными, пусть и в защитных костюмах, обезопасить медиков полностью не удается. Среди работников этой больницы каждый 17-ый заболел COVID-19 или пневмонией.

"Поэтому в смену выходит порой не три медсестры, а две или даже одна. Врачей мы стараемся выпускать по два, люди работают через сутки, это очень тяжело", – сетует заведующая отделением интенсивной терапии и неотложной кардиологии Запорожской больницы экстренной и скорой медицинской помощи Елена Попович.

Сейчас в Запорожской области ежесуточно, в среднем, коронавирус выявляют у 130 больных. В больницах региона находятся более 700 человек. Десятки из них нуждаются в длительной вентиляции легких. Обеспечить такую ​​терапию готовы только современные аппараты ИВЛ.

"Если предстоит длительная вентиляция легких, для этого нужны уже аппараты современного уровня", – объясняет заместитель директора по хирургической помощи Запорожской больницы экстренной и скорой медицинской помощи Олег Великий.

Именно такое оборудование двум больницам Запорожья предоставил Фонд Рината Ахметова совместно с компанией "Метинвест".

"Это не первая помощь, которая оказывается Фондом Рината Ахметова. Мы системно оказываем поддержку врачам с начала пандемии. Сейчас эта помощь обретает системный вид, чтоб врачам было легче справляться с коронавирусом", – заявляет представитель Фонда Рината Ахметова Александр Мироненко.

Всего по программе "Ринат Ахметов – спасение жизней" государственные больницы страны получат более 200 аппаратов ИВЛ.

"Нельзя оценить масштабность помощи, когда это спасает жизни. Фонд Рината Ахметова немалую помощь предоставляет Запорожской области с начала первой волны и по сегодняшний день", – говорит председатель Запорожской областной государственной администрации Виталий Боговин.

"Помощь Фонда Рината Ахметова очень важна, очень актуальна и очень своевременна. Что такое дыхательная аппаратура? Это сотни спасенных жизней", – подчеркивает заведующая отделением интенсивной терапии и неотложной кардиологии Запорожской больницы экстренной и скорой медицинской помощи Елена Попович.

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Врач не скрывает: впереди еще много работы. И рассказывает, где берут силы на дальнейшую борьбу с пандемией.

"Иммунитет – это состояние души. И если вы позитивный человек, и у вас все хорошо, к вам никакой коронавирус не пристанет", – говорит Елена Попович.

Ранее "Сегодня" писали о том, что аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова получили медики Покровска.

Новости "Сегодня" также сообщали, что Ринат Ахметов направил 300 млн грн на борьбу с коронавирусом в Украине, что является беспрецедентной помощью в масштабах страны.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Запорожье коронавирус Фонд Рината Ахметова ИВЛ

Источник: Сегодня

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