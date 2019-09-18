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На Хортице ученые сделали сенсационную находку

18 сентября, 19:11

Археологи раскопали древнее святилище времен бронзового века

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На острове Хортица в Запорожской области ученые раскопали древнее святилище. По словам исследователей, оно является ровесником пирамиды Хеопса. Сейчас исследование сооружения продолжается.

Святилище находилось под слоем почвы почти пять тысяч лет и обнаружили его случайно: старший научный сотрудник национального заповедника "Хортица", археолог Дмитрий Никоненко гулял по Хортице с сыном и обратил внимание на выход горной породы, которой на этом месте, по его словам, не должен был находиться.

Дмитрий вместе с коллегами начал раскопки и обнаружил древнее святилище.

"Это было культовое сооружение, так называемое святилище, где проводили определенные ритуалы в свое время, это примерно три-четыре тысячи лет назад, это эпоха бронзы", – пояснил Никоненко.

Святилище – это круг диаметром девять метров, сложенный из небольших камней. Тут же нашли древнее оружие, которое приносили в жертву богам для успешной охоты или победы в бою.

"Это камень для пращи, его использовали для метания", – объяснила волонтер Анна Головко.

Пять лет назад на острове уже нашли похоже святилище, но меньшего размера. Оба сооружения, предполагают ученые, построили во времена раннего Бронзового века племена, пришедшие с востока, а посвятили святилища девяти днепровским порогам, которые из-за громкого шума вызывали у предков мистический ужас.

"Благодаря днепровским порогам у нас так много этих археологических памятников", – объяснил археолог Вячеслав Зайцев.

Раскопки святилища продлятся до октября и, после исследований, его начнут показывать туристам.

Напомним, ранее в Запорожье сотрудники пожарно-спасательного отделения начали круглосуточное дежурство на территории Национального заповедника "Остров Хортица", чтобы не допустить пожаров.

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Запорожье хортица запорожская область археолог

Источник: Сегодня

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