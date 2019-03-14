На Запорожье местные жители обеспокоены мором птиц
На птичьи тела наткнулись охотники
Массовая гибель птиц произошла в Запорожье. Сотни мертвых грачей, галок, ворон, куропаток и фазанов обнаружили местные жители недалеко популярного морского курорта Кирилловки. Люди уверены, что пернатые отравились пестицидами, которые используют местные фермеры.
Мертвых птиц нашли в лесополосе. Накануне соседнее поле обрабатывали ядом. Именно она и убила пернатых, предполагают местные жители. Также на поле обнаружили семена зеленого цвета. Его обрабатывают химикатами, чтобы травить мышей полевок. Люди предполагают, что яд использовали с нарушениями.
В фермерском хозяйстве комментировать гибель птиц отказались. Представитель предприятия только сообщил, что все необходимые сертификаты на посевное зерно.
Специалисты уверяют, что птицы погибли из-за отравления. Окончательные выводы ветеринары получат через неделю, когда закончат необходимые экспертизы. Тем временем правоохранители начали уголовное производство из-за нарушения природоохранного законодательства.
Напомним, что летом прошлого года из-за неизвестного яда погибли почти сто пчелиных семей в местных пасечников. Однако виновных до сих пор не нашли.
Напомним, ранее мы писали о серьезных потерях пасечников в Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской и Николаевской областях.
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