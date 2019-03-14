Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,7
30,18
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Запорожья

На Запорожье местные жители обеспокоены мором птиц

Сегодня, 05:11

На птичьи тела наткнулись охотники

На Запорожье местные жители обеспокоены мором птиц Запорожье На птичьи тела наткнулись охотники

Массовая гибель птиц произошла в Запорожье. Сотни мертвых грачей, галок, ворон, куропаток и фазанов обнаружили местные жители недалеко популярного морского курорта Кирилловки. Люди уверены, что пернатые отравились пестицидами, которые используют местные фермеры.

Мертвых птиц нашли в лесополосе. Накануне соседнее поле обрабатывали ядом. Именно она и убила пернатых, предполагают местные жители. Также на поле обнаружили семена зеленого цвета. Его обрабатывают химикатами, чтобы травить мышей полевок. Люди предполагают, что яд использовали с нарушениями.

В фермерском хозяйстве комментировать гибель птиц отказались. Представитель предприятия только сообщил, что все необходимые сертификаты на посевное зерно.

Специалисты уверяют, что птицы погибли из-за отравления. Окончательные выводы ветеринары получат через неделю, когда закончат необходимые экспертизы. Тем временем правоохранители начали уголовное производство из-за нарушения природоохранного законодательства.

Напомним, что летом прошлого года из-за неизвестного яда погибли почти сто пчелиных семей в местных пасечников. Однако виновных до сих пор не нашли. 

Напомним, ранее мы писали о серьезных потерях пасечников в Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской и Николаевской областях.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег зерно, отравление, Запорожье, птицы, яд, фермер

Вы сейчас просматриваете новость " На Запорожье местные жители обеспокоены мором птиц". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Днепре стая уток оказалась под угрозой вымирания

4 декабря 2018, 14:59

Пернатые так и не улетели в теплые края, а озеро, на котором они поселились, сковывает лед

В Тернополе массово гибнут серебристые чайки

9 ноября 2018, 14:38

Несколько дней назад на берегу городского пруда собрали более двухсот тушек птиц

В Ровно массово гибнут голуби

27 октября 2018, 19:42

Тела птиц десятками находят в людных местах

Необъяснимый феномен отнимает жизни тысяч птиц в Эквадоре

26 сентября 2018, 04:37

Сотни тысяч песочников длиннохвостых ежегодно слетаются в Анды, чтобы броситься с 3500-метровой скалы и разбиться об озеро под ней

В Армянске после выброса химвеществ замечены мертвые птицы

2 сентября 2018, 13:47

В городе нет воды, металлические поверхности продолжают покрываться ржавчиной

В Днепре спасают семью ушастых сов

26 июня 2018, 15:14

Птицы поселились во дворе высотки и недавно даже вывели птенцов, но на месте сквера хотят сделать парк с детской площадкой

Олег Винник впервые показал дом детства и свою семью

10 знаменитых женщин с ужасно скверным характером

Документалка про менструацию получила Оскар

Не надо стесняться: 5 правил нескромности от психолога Холоденко

Видео удара украинских военных по танку боевиков "ЛНР" (видео)

Лучшие варианты оформления небольшой квартиры

MONATIK опубликовал редкое фото со своими сыновьями

​Какую кровь предпочитают комары?

Дрюк оказалась агентом украинской контрразведки,- СМИ

Вот почему Меган Маркл никогда не носит колготки
Загрузка...

Цены на автогаз пошли вверх: чего ждать автовладельцам весной

12 марта, 07:38

Всю зиму сжиженный газ дешевел – с октября 2018 года по февраль 2019-го его цена упала на 46%

Теперь их 39: ЦИК утвердила окончательный список кандидатов в президенты

12 марта, 07:00

Кандидаты снимаются в пользу других политиков. Эксперты: это задел под парламентские выборы

Получить раскрученный бизнес за пару тысяч долларов: как в Украине развивается франчайзинг

11 марта, 07:34

Если у вас недостаточно опыта организации и денег для открытия и раскрутки бизнеса, вам могут помочь

Украинцы уже получают зарплаты, как до кризиса: у кого этой весной оклады вырастут еще больше

11 марта, 07:19

Купить можем уже столько же, как 5 лет назад, но многие этого не заметили

Все-таки беременна? Поклонники вновь заметили выпирающий живот

Почему волосы быстро становятся грязными? 5 ошибок

Обнародован продукт, резко повышающий риск развития рака