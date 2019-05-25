На запорожском курорте велосипедист протаранил фургон инкассаторов
После аварии велосипедист оказался в больнице
В Запорожской области, на Восточном проспекте в Бердянске, не разминулись инкассаторский автомобиль и велосипедист. В результате аварии мужчина, сидевший за рулем велосипеда, оказался в больнице.
Авария произошла утром 24 мая возле одного из супермаркетов города, сообщает местное издание ПроБердянск.
Как стало известно, инкассаторский фургон поворачивал на проспект, когда в него врезался велосипедист. Обстоятельства происшествия выясняли сотрудники патрульной полиции.
Ранее мы писали о том, что только за минувшую неделю сотрудники патрульной полиции составили 978 административных протоколов в отношении водителей, которые управляли автомобилями в нетрезвом состоянии.
Напомним, за первых четыре месяца 2019 года в Украине произошло 47 445 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 822 человека и более 7800 получили ранения, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2% (за четыре месяца 2018 года было зафиксировано 45 546 аварий).
Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
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