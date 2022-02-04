Не понравился репертуар: в Запорожье девушек оштрафовали за пение

Жительницы многоэтажки праздновали день рождение и пели песни до 4-х утра

Соседи вызвали на девушек полицию / Коллаж "Сегодня"

В Запорожье оштрафовали двух девушек, которые слушали песнивсю ночь. На них пожаловались соседи, которые и вызвали полицию.

Об этом сообщила Административная комиссия при исполнительном комитете Запорожского горсовета.

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Что известно

Жительница многоэтажки праздновала свой день рождения со своей соседкой. Они слушали громко песни и нарушили режим тишины.

"Празднование проходило весело, песни пели до 4-х утра. Поскольку песенный репертуар не пришелся по вкусу другим соседям, то была вызвана полиция и составлены соответствующие протоколы", – утверждают в административной комиссии.

Обе девушки получили штрафы.

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Восхитила испанцев своим пением на балконе

Украинская оперная певица Юлия Сафонова из Харькова исполнила фрагмент песни Besame mucho на балконе одного из домов в испанской Валенсии.

Девушка вызвала восторг у слушателей. Соответствующее видео появилось на ее странице в Facebook.

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