Не понравился репертуар: в Запорожье девушек оштрафовали за пение

В Запорожье оштрафовали двух девушек, которые слушали песнивсю ночь. На них пожаловались соседи, которые и вызвали полицию.
Об этом сообщила Административная комиссия при исполнительном комитете Запорожского горсовета.
Что известно
Жительница многоэтажки праздновала свой день рождения со своей соседкой. Они слушали громко песни и нарушили режим тишины.
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"Празднование проходило весело, песни пели до 4-х утра. Поскольку песенный репертуар не пришелся по вкусу другим соседям, то была вызвана полиция и составлены соответствующие протоколы", – утверждают в административной комиссии.
Обе девушки получили штрафы.
Восхитила испанцев своим пением на балконе
Украинская оперная певица Юлия Сафонова из Харькова исполнила фрагмент песни Besame mucho на балконе одного из домов в испанской Валенсии.
Девушка вызвала восторг у слушателей. Соответствующее видео появилось на ее странице в Facebook.
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