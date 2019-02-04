Преимущества жизни в ЖК Александровский 2

Новостройка от CBS Холдинг в городе Запорожье - жилой комплекс комфорт-класса - Александровский 2 по улице Почтовая, 77 у ТЦ Intrade

Преимущества жизни в ЖК Александровский 2 2019-02-04T12:29:00+02:00 Запорожье Новостройка от CBS Холдинг в городе Запорожье - жилой комплекс комфорт-класса - Александровский 2 по улице Почтовая, 77 у ТЦ Intrade









Дом состоит из 5 секций и сочетает помещения жилого и коммерческого назначения.

Александровский 2 – выбор тех, кто хочет изменить свой быт и образ жизни, купив недвижимость в новом современном доме в сердце Запорожья.

Сейчас киевский застройщик "CBS Холдинг" ведет строительство 3-й очереди и реализует 4-ю секцию.

Стены

При строительстве домов компания "CBS Холдинг" использует 2 вида кирпича: силикатный и керамический лицевой. Гладкая лицевая поверхность придает ему высокую водонепроницаемость, многощелевая структура – повышенную звукоизоляцию и теплозащиту, а специальная температурная обработка – повышенную прочность. Толщина внешних стен в строительных проектах компании "CBS Холдинг" составляет до 510 мм, а слой утепления минеральной ватой – до 100 мм.

В утеплении фасадов зданий застройщик использует экологически чистую минеральную вату на основе базальтового волокна от известных торговых марок "Knauf" и "Termolife".

Окна

Во всех жилых комплексах компании установлены энергосберегающие металлопластиковые окна с пятикамерным профилем и двухкамерными стеклопакетами ТМ "Виконда". Такие окна экологически безопасны, поскольку не содержат в составе веществ, которые выделяют опасные химические соединения. Благодаря наличию двух герметичных камер, оконные конструкции существенно снижают теплопередачу – тем самым сохраняя комфортную температуру в квартире, как в зимнее время, так и летом. Также они защищают помещение от лишнего шума и сквозняков.

Отопление

Благодаря автономной системе отопления и индивидуальным приборам учета в каждой квартире, жители ЖК Александровский 2 могут самостоятельно контролировать свои расходы. В комплексе установлены современные отопительные энергоэффективные двухконтурные котлы от известных мировых производителей отопительной техники – итальянской компании "Ferroli" и "Nova Florida" и норвежского компании "Leberg". Котлы соответствуют стандартам европейского качества, имеют высокий уровень КПД и высокую производительность.

"CBS Холдинг" предлагает в Запорожье новый формат домов – жилые комплексы класса "комфорт", которые имеют преимущества в расширенном опционале и отличие в качестве строительных материалов.

Значительное внимание уделяется отделке и дизайну мест общего пользования. Подъезды исполняются в плитке, установленные грузопассажирские бесшумные лифты фирмы "OTIS", отделка придомовой территории, установление спортивных и детских площадок.

Выбирайте современную квартиру в комплексе комфорт класса – Александровский 2, в центре города по привлекательным ценам!

В Запорожье застройщик "CBS Холдинг" представлен с 2015 года. В 2017 году в городе было открыто региональное представительство компании. "CBS Холдинг" в Запорожье строит жилые комплексы комфорт-класса "Александровский 1", "Александровский 2" в центре города и дом повышенной комфортности "Резиденция" на берегу Днепра с видом на остров Хортица.

Ознакомиться с подробными условиями приобретения квартир можно в отделе продаж компании по адресу: ул. Почтовая, 77; по телефонам: (061) 707 01 71, (061) 228 22 72 и на сайте o2.zp.ua.

Фото: пресс-служба CBS (http://cbs.ua/#projects)

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