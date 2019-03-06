Проломили череп: в Запорожье избили и ограбили экс-руководителя антикоррупционной комиссии
Злоумышленников разыскивают правоохранители
В Запорожье полицейские разыскивают мужчин, напавших на частного предпринимателя, бывшего главу антикоррупционной комиссии Запорожской ОГА. Потерпевшему проломили череп и отобрали его сумку, сообщили в пресс-службе местной полиции.
Нападение произошло 5 марта. Как выяснилось, около 15:00 у подъезда дома на пострадавшего напали четверо неизвестных и нанесли ему множественные удары по голове. Злоумышленники также отобрали у потерпевшего сумку.
Пострадавшего срочно госпитализировали в реанимационное отделение больницы. Врачи предварительно диагностировали мужчине перелом костей черепа.
"По факту возбуждено уголовное производство по ст.15, ст.115 ("Покушение на убийство") и ст. 187 ("Разбой") Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции.
По информации местных СМИ, пострадавшим может быть владелец сайта "Антикор Запорожье" Дмитрий Марченко.
Напомним, ранее в Кривом Роге неизвестные напали на местного депутата – против него применили газовый баллончик и обрезок трубы. Политик оказался в больнице. Копы открыли уголовное производство по статье "покушение на убийство".
Также мы сообщали, что в Ирпене, под Киевом, расследуют покушение на убийство 56-летнего местного жителя, который является совладельцем одного из компаний-застройщиков.
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