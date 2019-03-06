Проломили череп: в Запорожье избили и ограбили экс-руководителя антикоррупционной комиссии

Злоумышленников разыскивают правоохранители

Фото: ГУНП в Запорожской области.

Проломили череп: в Запорожье избили и ограбили экс-руководителя антикоррупционной комиссии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/f6d/f79/5c7f6df79988c.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/f6d/f79/5c7f6df79988c.jpeg 2019-03-06T08:49:00+02:00 Запорожье Злоумышленников разыскивают правоохранители

В Запорожье полицейские разыскивают мужчин, напавших на частного предпринимателя, бывшего главу антикоррупционной комиссии Запорожской ОГА. Потерпевшему проломили череп и отобрали его сумку, сообщили в пресс-службе местной полиции.

Нападение произошло 5 марта. Как выяснилось, около 15:00 у подъезда дома на пострадавшего напали четверо неизвестных и нанесли ему множественные удары по голове. Злоумышленники также отобрали у потерпевшего сумку.

Пострадавшего срочно госпитализировали в реанимационное отделение больницы. Врачи предварительно диагностировали мужчине перелом костей черепа.

"По факту возбуждено уголовное производство по ст.15, ст.115 ("Покушение на убийство") и ст. 187 ("Разбой") Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции.

По информации местных СМИ, пострадавшим может быть владелец сайта "Антикор Запорожье" Дмитрий Марченко.

Напомним, ранее в Кривом Роге неизвестные напали на местного депутата – против него применили газовый баллончик и обрезок трубы. Политик оказался в больнице. Копы открыли уголовное производство по статье "покушение на убийство".

Также мы сообщали, что в Ирпене, под Киевом, расследуют покушение на убийство 56-летнего местного жителя, который является совладельцем одного из компаний-застройщиков.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Проломили череп: в Запорожье избили и ограбили экс-руководителя антикоррупционной комиссии". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.