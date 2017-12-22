СБУ заявила о предотвращении опасной эпидемии в Запорожской области

К эпидемии могла привести нелегальная свалка биологических и медицинских отходов

Служба безопасности Украины, Нацполиция и прокуратура обнаружили нарушения норм утилизации опасных биологических отходов в Запорожской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Как стало известно, сотрудники спецслужбы в Днепропетровской области обнаружили, что фирма-"монополист", которая имеет лицензию на сбор, транспортировку и утилизацию опасных медицинских отходов, грубо нарушала нормы законодательства.

Так, в соответствии с правилами, лекарственные и биологические средства, которые не подлежат дальнейшему использованию, должны быть уничтожены, но вместо этого предприятие свозило остатки в складские помещения, а также – на территорию промышленной площадки в Запорожье, которые незаконно использовали как "свалку".

Во время осмотра этих территорий было обнаружено 2,5 тонны использованного медицинского инструментария, лекарственных диагностических и дезинфицирующих средств, элементов питания, приборов и оборудования, содержащих ртуть и тяжелые металлы.

Также было найдено 1,5 тонны органических медицинских отходов, предметы, загрязненные биологическими жидкостями, отходы медицинских учреждений и микробиологических лабораторий, которые работают с возбудителями туберкулеза в открытой форме.

По заключению экспертов, сотрудникам СБУ удалось предотвратить эпидемиологическую опасность в городе.

Ранее мы сообщали о гигантской свалке, которую под Запорожьем устроили "охотники за металлами".

Также мы писали о пожаре на нелегальной свалке у аэропорта "Борисполь", который возник на площади в 600 квадратных метров.