Счастливые истории усыновления: "Когда Ванюша первый раз забрался к мужу на колени, я увидела в его глазах абсолютное счастье"

Фонд Рината Ахметова и сайт "Сегодня" продолжают совместный спецпроект – "Счастливые истории усыновления". Наша следующая история – из Запорожья.

А ты бы хотела усыновить деток?

Семья Анастасии и Сергея Стрельбицких усыновила трехлетнего Ваню и пятилетнюю Леночку в январе 2020 года. Впервые они увидели детей осенью, в социальных роликах Фонда Рината Ахметова, которые транслировались на телеканале "Украина".

"Мы с Сергеем вместе уже восьмой год, но с детками никак не получалось по состоянию здоровья, – поделилась с нами Анастасия Стрельбицкая. – Все произошло случайно и спонтанно. Мы с Сергеем смотрели телевизор и увидели там ролик с Ваней и Леной. Тогда муж вдруг задал мне вопрос: "А ты бы хотела усыновить деток?". Я честно ответила, что прежде никогда об этом не думала. А он мне: "Так, может, мы подумаем?". Меня это поразило и восхитило, ведь обычно инициатор подобных разговоров женщина".

В течение недели Анастасия и Сергей еще обсуждали эту идею.

"Я очень благодарна Фонду Рината Ахметова, телеканалу "Украина", порталу sirotstvy.net , что мы увидели этих деток и сразу же влюбились, – говорит мама-усыновительница. – Да, мы еще заметили одного мальчика из Одесской области, но когда позвонили, оказалось, что его усыновили. Муж сказал: "Не хочу других, только Ваню и Лену".

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Ну что, собираем документы?

Через портал "Сиротству – нет!" семья нашла информацию о детях и позвонила в Краматорскую соцслужбу, к которой были прикреплены малыши.

"Конечно, там мне сказали, что прежде нужно стать кандидатами в усыновители, – продолжает Настя. – В тот же вечер я сказала мужу: "Ну что, собираем документы?" Он улыбнулся и ответил: "Поддерживаю!". Есть мнение, что оформление документов стоит денег, но мы ни за что и не платили. Документы оформили очень быстро, не больше месяца. Дольше всего ждали справку о несудимости – три недели. В целом пакет документов не такой уж и большой. Никаких препятствий на своем пути не встретили. Думаю, главное – на то было наше желание".

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Первая встреча

Детки, которых захотела усыновить семья Стрельбицких, находились в одном из Детских домов семейного типа (ДДСТ) Донецкой области.

"Интересно, что наш контакт с детьми был установлен в течение 10 минут, хотя в службе предупредили, что до нас несколько пар не смогли найти контакт, дети к ним не пошли, – продолжает мама-усыновительница. – Словом, приготовились к любым вариантам. И уже в первые 10 минут, мы еще толком не успели и игрушки достать, как Ваня полез к мужу на колени. Я увидела в глазах Сергея абсолютное счастье".

/ Фото: fdu.org.ua

Суды

Однако в дальнейшем все оказалось не так просто.

"Мы не были готовы к тому, что мама ДДСТ, где были Ваня и Лена, категорически не хотела отдавать детей, – говорит Анастасия Стрельбицкая. – Нам пришлось пережить три судебных заседания".

Папа! Мама!

"Конечно, мы поначалу и не думали просить детей называть нас мамой и папой, – рассказывает Анастасия. – Но уже после второго суда мы повели деток в пиццерию в Доброполье, и там случилось самое для нас удивительное. В пиццерии были развешены цветные шарики. Ваня взял два шарика и позвал мужа: "Папа! Папа!". А тот сначала даже не сразу понял, что это к нему малыш обращается. А когда понял – обалдел. Следом за Ваней отозвалась в мою сторону Лена: "Мама!". Оказалось, все так просто и без лишних слов...".

(Продолжение следует)

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