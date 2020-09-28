Штурмовали почти 24 часа: в Запорожье работники банка отбирают у заемщика дом (видео)

Хозяин дома утверждает, что банк не пошел на переговоры по его кредиту и просто прислал вооруженных людей

В Запорожье банк пытается отобрать у своего клиента дом за неоплаченный кредитный долг. Владелец утверждает, что готов платить, но финучреждение вместо переговоров прислало вооруженных людей, чтобы выселить должника. Подробности скандала выясняли корреспонденты новостей "Сегодня".

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Почти сутки в осаде в собственном доме провела Светлана Коцюба с сыном. Примерно десять мужчин зашли во двор и пытались ворваться в жилье. Чтобы защитить себя, женщине пришлось забаррикадировать двери мебелью и домашними вещами.

"Я не знаю откуда эти силы взялись, но это было страшно, когда замок начал ходуном ходить",- вспоминает женщина.

Светлана вызвала полицию. Патрульные выяснили, что зайти в дом пытаются представители банка, которому теперь принадлежит дом. А вышло так, потому что владелец дома, Станислав Коцюба, почти полтора десятка лет назад взял и не вернул кредит – около 300 тысяч долларов.

"Банк в 2012 году получил исполнительный лист и на этом он прекратил какие-либо судебные тяжбы с моим клиентом", – утверждает адвокат должника Артем Емец.

Сам Станислав Коцюба уверяет, что все время вел переговоры с банком. А еще говорит, что Верховная Рада на днях запретила забирать жилье у должников по валютным кредитам:

"До этого я пришел с предложением в банк: давайте реструктуризируем, давайте улаживать вопрос. И в общем-то мое предложение было таким: давайте вернемся к переговорам в сентябре, когда я буду понимать свои бюджеты, и чем я могу располагать".

У банка есть другая версия всего происходящего. Там говорят, что неоднократно предлагали заемщику договориться о возврате долга. Однако он на контакт не шел. Следовательно, дом теперь принадлежит финучреждению. И заявляют, что под запрет на отчуждение он не подпадает.

"Мы получили право собственности на этот дом и будем его реализовывать. Это уже собственность банка. Здесь человек проживает в доме размером 400 квадратных метров, а жилье более 250 метров, не подпадает под мораторий", – утверждает Антон Одарюк, руководитель внешних коммуникаций банка.

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Чтобы не потерять дом, заемщику нужно немедленно обращаться в суд, советует юрист Иван Черкашин:

"Необходимо подавать в суд иск об отмене регистрации права собственности за банком и обновлении регистрации за ним. При чем, одновременно с заявлением об обеспечении такого иска путем наложения ареста. Для того, чтобы банк не смог, уже как новый владелец, продать дальше это имущество".

Между тем Станиславу Коцюбе в банке предлагают два варианта: договориться, как отдавать средства или паковать вещи, и искать другое жилье.

Тем временем в Украине продолжается война заемщиков и МФО. Ранее мы разбирались, как долги за быстрый кредит могут вырасти до 1702% годовых. При этом микрофинансовые организации не перед чем не останавливаются, чтобы выбить деньги из своих клиентов. Так жительница Вольногорска Светлана слегла в больницу из-за назойливых звонков коллекторов.

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