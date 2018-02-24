Смертельное ДТП возле Бердянска: столкнулись грузовик и легковушка

В Бердянском районе Запорожской области произошло столкновение грузового и легкового автомобилей. А результате аварии водитель легковушки и его пассажир погибли на месте происшествия. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

"Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и совершил столкновение с грузовиком. В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Бердянском районе, два человека погибли", – говорится в сообщении.

Авария произошла на 468 километре трассы "Одесса-Новоазовск".

Причиной ДТП стало то, что водитель автомобиля "ВАЗ-2115" не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и столкнулся с грузовым автомобилем "Рено", который двигался навстречу.

"Открыто уголовное производство по признакам ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", – отметили в полиции.

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