Украинский школьник получил письмо от королевы Великобритании

Сегодня, 21:03

Вместе с посланием от королевы Великобритании запорожский школьник получил также несколько информационных лифлет из Букингемского дворца

фото AFP
фото AFP

Школьник из Запорожья, 10-летний Савелий Васильев, получил письмо от королевы Великобритании Елизаветы II в ответ на обращение-просьбу рассказать о жизни в Букингемском дворце.

Как рассказал Укринформу сам Савелий, он давно интересовался культурой Великобритании, много читал о королеве, но ответов на все вопросы, которые его интересовали, получить не мог, поэтому и направил письмо королеве.

"Я давно интересовался культурой Великобритании: английскими сказками и легендами о короле Артуре, рыцарях Круглого стола и волшебнике Мерлине, изучал географию этого островного государства, Букингемский дворец, много читал об английской королеве, пытался представить себе его жизни. И однажды решил написать Елизавете II – спросить, чувствует ли она себя по-настоящему королевой в своих королевских палатах, какой из шести тронов у нее любимый, верит ли она, что волшебник Мерлин существовал т.д.", – сказал Савелий.

По его словам, через некоторое время после отправки письма он получил от королевы Великобритании официальный ответ: письмо, подготовленное по поручению Елизаветы II ее фрейлиной Дженнифер Гордон-Леннокс, – благодарность королевы за письмо, настоящий интерес к королевской семье и английской культуре. Само письмо, по его словам, напечатанно на королевском бумаге цвета слоновой кости с гербом Букингемского дворца, а обращение и подпись сделаны от руки.

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Вместе с посланием от королевы Великобритании запорожский школьник получил также несколько информационных лифлет из Букингемского дворца.

Напомним, в СМИ ранее появилась информация о том, что королева Великобритании Елизавета II арендовала участок в центре украинской столицы. Сайт "Сегодня" выяснил, что земля арендована посольством Канады, и роль британской королевы в этой сделке немного преувеличена. Также мы разузнали, о каком конкретно участке земли и здании идет речь.

Напомним, ранее мы писали, что королева сделала интересное признание. Оказывается, носить массивную королевскую корону не так уж и легко.
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