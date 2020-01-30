Ураган в Запорожье срывал крыши с домов: спасатели рассказали подробности

Сорванный лист с крыши повис на проводах и угрожал безопасности горожан

/ Фото: ГСЧС

В Запорожье ночью 29 января, на проспекте Соборном в Днепровском районе города местные жители вызвали спасателей – сильным ветром с крыши дома сорвало металлическую ограду, которая повисла на кабеле и угрожала безопасности горожан.

Как сообщили в областном управлении ГСЧС, с помощь автолестницы специалисты установили – техники и средств для демонтажа конструкции недостаточно, опасное место оградили и подали заявку на демонтаж.

Позже, 30 января в 00:44 в Службу спасения поступило сообщение о другом происшествии – в Днепровском районе с крыши дома ветром сорвало два металлических листа размером один на два метра.

Бойцы ГСЧС по автолестнице попали на крышу и с помощью ручных инструментов демонтировали конструкцию. В результате этих событий обошлось без пострадавших.

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