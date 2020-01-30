Ураган в Харькове повалил деревья, разбил машины и заблокировал движение

Сильным ветром было повалено семь деревьев в центре города

/ Фото: ГСЧС

В ночь на 30 января в Харькове бушевал ураганный ветер, который создал немало неудобств для горожан и работы для местных коммунальщиков и спасателей.

Как сообщили в мэрии города, на Московском проспекте упавший ствол блокировал движение трамваев, а в Киевском районе упавшее дерево на улице Сумской пробило лобовое стекло автомобиля Mitsubishi.

На Большой Панасовской дерево упало на трамвайные провода и заблокировало движение транспорта: коммунальщикам пришлось ремонтировать контактную сеть.

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К утру спасателями и работниками коммунальных служб были распилены и вывезены практически все упавшие деревья.

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Напомним, недавно в Киеве выпал снег, однако попытка зимы вступить в свои законные права оказалась тщетной – снег быстро таял из-за плюсовой температуры и надолго не задержался на земле.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что последний зимний месяц – февраль – будет еще теплее. Более того, как прогнозируют синоптики, Украину посреди зимы зальют дожди, а температура воздуха днем временами будет подниматься выше 10 градусов тепла.

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