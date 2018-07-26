Ураганы в Украине: пострадали Запорожская и Харьковская области

Спальные районы Запорожья остались без света, а в Харьковской области ветром снесло крышу детсада

Улицы затопило, остановились трамваи, десятки многоэтажек без света – это последствия урагана 25 июля в Запорожье.

Шквальный ветер сломал несколько десятков деревьев. Одно из них упало на контактный провод, из-за этого в центре города остановились трамваи.

Несколько деревьев повредили электролинии, в результате спальные районы остались без света. За час в Запорожье выпала двухнедельная норма осадков. Дороги затопило, но обошлось без пострадавших

Кроме того, ветром снесло крышу детского сада в Люботине Харьковской области. В помещении в этот момент детей не было, так как строители только закончили капитальный ремонт кровли.

Работы стоили почти в миллион гривен. Подрядчик сейчас подсчитывает убытки и обещает все восстановить за свой счет. Но сколько понадобится на это времени и когда детсад снова заработает – строители прогнозов не дают.

Напомним, в некоторых районах Киева прошел град, а сильный ветер валил деревья на машины и электропривода.

Тем временем после мощного ливня с градом многие подземные переходы столицы оказались залиты водой. Пострадали не только пешеходы, которые по колено в воде форсировали "подводные реки", но и торговцы, продающие товар в подземных тоннелях и возле них.

Синоптики сообщили, что дождь опять пойдет ночью. Уже 26 июля ливень снова накроет Киев после обеда. Дожди сейчас и на юге, и на востоке страны, а на север грозовые тучи придут завтра.