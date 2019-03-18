В Азовском море задержали браконьера с уловом на 20 тысяч гривен
На задержанного составили админпротокол, изъяли лодку и рыбу
В Азовском море сотрудники Бердянского пограничного отряда задержали браконьера, который занимался незаконной ловлей пиленгаса. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.
По данным ведомства, 16 марта на побережье Азовского моря в районе села Инзовка было обнаружено маломерное судно, владелец которого нарушил правила выхода и возвращения маломерных судов, а в лодке оказался немалый улов пиленгаса.
У браконьера изъяли лодку и рыбу, которую он выловил сверх разрешенной нормы. Сумма убытков от действий нарушителя оценили 20 тысяч гривен. Также был составлен админпротокол за нарушение пограничного режима.
Напомним, ранее в Азовском море пограничники обнаружили браконьеров, у которых изъяли запрещенные орудия лова, а также спасли осетра, занесенного в Красную книгу. После осмотра нескольких рыбацких лодок было составлено 10 административных протоколов за нарушение правил пограничного режима, а также четыре админпротокола по статье о нарушении правил рыболовства и ловлю осетра.
А перед этим водная полиция Киевской области задержала на браконьерстве 40-летнего мужчину, который ранее был начальником районной рыбинспекции. С помощью сеток он выловил в Днепре более 150 килограммов рыбы.
Также в Киевской области на месте преступления задержали браконьеров, причем один из них пытался сопротивляться. Тем не менее, мужчины были задержаны, у них изъяли автомобиль, резиновую лодку, рыбацкие сети и 80 кг рыбы.
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