Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,01
30,55
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Запорожья

В Азовском море задержали браконьера с уловом на 20 тысяч гривен

Сегодня, 11:55

На задержанного составили админпротокол, изъяли лодку и рыбу

У браконьера изъяли лодку и незаконный улов
У браконьера изъяли лодку и незаконный улов. Фото: ГПСУ
В Азовском море задержали браконьера с уловом на 20 тысяч гривен //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f69/f18/5c8f69f180112.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f69/f18/5c8f69f180112.jpeg Запорожье На задержанного составили админпротокол, изъяли лодку и рыбу

В Азовском море сотрудники Бердянского пограничного отряда задержали браконьера, который занимался незаконной ловлей пиленгаса. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

По данным ведомства, 16 марта на побережье Азовского моря в районе села Инзовка было обнаружено маломерное судно, владелец которого нарушил правила выхода и возвращения маломерных судов, а в лодке оказался немалый улов пиленгаса.

У браконьера изъяли лодку и рыбу, которую он выловил сверх разрешенной нормы. Сумма убытков от действий нарушителя оценили 20 тысяч гривен. Также был составлен админпротокол за нарушение пограничного режима.

Напомним, ранее в Азовском море пограничники обнаружили браконьеров, у которых изъяли запрещенные орудия лова, а также спасли осетра, занесенного в Красную книгу. После осмотра нескольких рыбацких лодок было составлено 10 административных протоколов за нарушение правил пограничного режима, а также четыре админпротокола по статье о нарушении правил рыболовства и ловлю осетра.

А перед этим водная полиция Киевской области задержала на браконьерстве 40-летнего мужчину, который ранее был начальником районной рыбинспекции. С помощью сеток он выловил в Днепре более 150 килограммов рыбы.

Также в Киевской области  на месте преступления задержали браконьеров,  причем один из них пытался сопротивляться. Тем не менее, мужчины были задержаны, у них изъяли автомобиль, резиновую лодку, рыбацкие сети и 80 кг рыбы.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег браконьер, рыба, азовское море, улов

Вы сейчас просматриваете новость " В Азовском море задержали браконьера с уловом на 20 тысяч гривен". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Азовском море задержали браконьера с уловом на 30 тысяч гривен: опубликованы фото

10 марта, 19:54

У местного жителя изъяли сети, камбалу и пиленгаса на крупную сумму

Одесские браконьеры открыли "сезон": уничтожают целые популяции молодой рыбы

19 февраля, 19:38

Браконьеры активизировались сразу же после того, как сошел лед

Валерию готовы разорвать в России из-за Зеленского

Полина Уварова пыталась покончить с собой

Заворотнюк показала первое фото недавно родившейся дочери

Дома у звезды: Регина Тодоренко впервые показала свою квартиру

Вокруг концерта памяти Марины Поплавской разразился скандал

Хороша! Дочь Ольги Сумской показала роскошную фигуру в купальнике

6 отечественных знаменитостей, вступивших в секту

Морис Ндур: Россия будет фаворитом матча с Нигерией

Maruv назвала фаворита на Евровидении и объявила гастроли по РФ

Что есть, чтобы замедлить старение: звездная диета
Загрузка...

Минздрав хочет прекратить полное финансирование пациентов, которые не заключили деклараций с врачом

Сегодня, 07:51

МОЗ планирует сэкономить 360 млн грн за счет украинцев из "красного" списка пациентов

Газ для населения может подешеветь: что на самом деле предложил "Нафтогаз"

Вчера, 07:51

В "Нафтогазе" заявили, что есть все основания для снижения тарифов, если правительство откажется от регулирования цен

Как украинцы работают "на еду": 50 минут — и обед

Вчера, 07:19

Эксперты называют оп­­лату труда в стране низкой и ра­­туют за почасовой учет

Дожди уходят и возвращаются: прогноз погоды в Украине на неделю

16 марта, 07:39

В понедельник, 18 марта осадки ожидаются только в Закарпатской, Львовской и Волынской областях

Поминание усопших: что категорически нельзя делать на кладбище

Скабеева устроила истерику из-за украинских подарков

В «Поле чудес» показали, что происходит с подарками после шоу