Одесские браконьеры открыли "сезон": уничтожают целые популяции молодой рыбы

Браконьеры активизировались сразу же после того, как сошел лед

В Одесской области активизировались браконьеры. Фото: Сегодня

Одесские браконьеры открыли "сезон": уничтожают целые популяции молодой рыбы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/c3b/502/5c6c3b502ceeb.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/c3b/502/5c6c3b502ceeb.png 2019-02-19T19:38:47+02:00 Одесса Браконьеры активизировались сразу же после того, как сошел лед

В Одесской области, как только на водоемах сошел лед, активизировались браконьеры, которые уничтожают целые популяции молодой рыбы. В рейды на нарушителей вместе с патрулем рыбохраны отправилась журналист "Сегодня".

На автомобилях и катерах 15 рыбинспекторов отправились искать браконьеров на Днестре.

"Вначале инспекторы отправились на технический канал, где целый год собираются нарушители закона, несмотря на запрет на рыбалку", – отметила корреспондент.

По ее словам, запрет связан с тем, что тут собирается молодая рыба, а также десятки нарушителей – на обоих берегах канала. Как только заметили инспекторов – сразу же смотали удочки и попытались уйти.

"Покажите мне документ, что на этом канале нельзя ловить. Можете показать? Нет, пришли и прогнали. Вот у меня удочка и крючок, и вы говорите, что я тарань 18 сантиметров не имею права ловить. Вы видели табличку что это технический канал?" – рассказал нарушитель.

Инспекторы заявили, что о запрете рыбаки знают, а потому все запрещающие знаки и таблички умышленно повреждают.

"Предупреждения повреждают, но те же самые любители, в связи с тем, что тут собирается молодежь, они те же самые предупреждения выбрасывают, жгут. Их установишь, они простоят день-два и их обратно снимают", – рассказал Игорь Рогачко, инспектор Одесского рыбоохранного патруля.

"Если считать по сезону, рыбаков-любителей десятками тысяч по Беляевскому району. С каждого по три килограмма – получается сто тонн вылова рыбы разных размеров", – объяснил Иван Грапчев, руководитель Ассоциации рыбаков в Одесской области.

Эти нарушители отделаются предупреждением, если выпустят живую рыбу обратно в воду.

"Я вас прошу, выпустите, вот прямо сейчас. Рыбу в живом виде в водоем, снасти собирайте, и на речку Днестр, там у вас есть места", – предложил инспектор.

Также была обнаружена и ловушка на раков. Однако поймать нарушители ничего не успели – вовремя прибыли инспекторы.

"Это получается типа вентиля, ловят им рака, на наживку на рака. Специальный ход и сюда залазит рак, и они пытаются тут рака ловить.‑Рака сейчас можно ловить? – Нельзя, запрещено. И запрещенное орудие лова", – рассказал Александр Петренко, инспектор Одесского рыбоохранного патруля.

Также были обнаружены браконьеры, которые ловили рыбу на "драча". Это – запрещенные крючки.

"Они ее цепляют за любые части тела – данный метод опасен, потому что на одну пойманную рыбу приходится до 50 покалеченных", – объяснил инспектор Владимир Эйдашенко.

Так, один из рыбаков нанес государству ущерб на две тысячи гривен. На нарушителей составляют протокол, запрещенные орудия лова конфискуют, и вернуть его можно будет только через суд.

"Всего лишь за два часа инспекторским составом было составлено 14 протоколов. Инспекторским составом проверяются рынки как Одессы, так и области на наличие документов. Потому что все живые биорисурсы должны как вылавливаться на законных основаниях, так и продаваться", – заявил Алексей Авласенко, заместитель начальника управления Госагентства рыбного хозяйства в Одесской области.

За минувши месяц рыбохрана составила 330 протоколов на браконьеров, причем каждый пятый из них торговал незаконно выловленной рыбой.

Напомним, ранее водная полиция Киевской области задержала на браконьерстве 40-летнего мужчину, который работал ранее был начальником районной рыбинспекции. С помощью сеток он выловил в Днепре более 150 килограммов рыбы.

Также в Киевской области на месте преступления задержали браконьеров, причем один из них пытался сопротивляться. Тем не менее, мужчины были задержаны, у них изъяли автомобиль, резиновую лодку, рыбацкие сети и 80 кг рыбы.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Одесские браконьеры открыли "сезон": уничтожают целые популяции молодой рыбы". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.