В Бердянске выставили напоказ онлайн-карту с адресами больных COVID-19

В Сети опубликовали карту, где обозначены места жительства пациентов с коронавирусом в Бердянске и близлежащих населенных пунктах.
Карту "COVID-19 Бердянск БТМО" опубликовали в Бердянском территориальном медицинском объединении.
Так, на схему нанесли более 500 условных точек с привязкой к конкретному дому. Отдельный маршрут ведет на городское кладбище №2, где хоронят умерших от COVID-19.
На карте отмечены адреса тех, кто болеет на данный момент.
Как известно, в Бердянске с коронавирусом больше всего госпитализировано жителей районов Нагорной части (74 человека), центра (70), Стекловолокна (66), АКЗ/РТС (45), Колонии/Макорты (34).
По данным БТМО, на сегодняшний день в Бердянске COVID-19 болеют 469 человек.
Напомним, в Украине за последние сутки выявили 12 496 новых случаев инфицирования коронавирусом.
Также мы писали, что в ближайшие недели в Google Maps добавят больше информации о распространении коронавируса и действии ограничений в том или ином регионе.
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