Українська
$ 28,26
33,44
  1. Новости в регионах
  2. Новости Запорожья

В Бердянске выставили напоказ онлайн-карту с адресами больных COVID-19

18 ноября, 12:40

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

На карте обозначили и места захоронения умерших от коронавируса

В Сети опубликовали карту, где обозначены места жительства пациентов с коронавирусом в Бердянске и близлежащих населенных пунктах.

Реклама

Карту "COVID-19 Бердянск БТМО" опубликовали в Бердянском территориальном медицинском объединении.

Так, на схему нанесли более 500 условных точек с привязкой к конкретному дому. Отдельный маршрут ведет на городское кладбище №2, где хоронят умерших от COVID-19.

На карте отмечены адреса тех, кто болеет на данный момент.

В тренде
Одного из главарей "ЛНР" приговорили к 15 годам заключения
Реклама

Как известно, в Бердянске с коронавирусом больше всего госпитализировано жителей районов Нагорной части (74 человека), центра (70), Стекловолокна (66), АКЗ/РТС (45), Колонии/Макорты (34).

По данным БТМО, на сегодняшний день в Бердянске COVID-19 болеют 469 человек.

Напомним, в Украине за последние сутки выявили 12 496 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Также мы писали, что в ближайшие недели в Google Maps добавят больше информации о распространении коронавируса и действии ограничений в том или ином регионе.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

карта Бердянск коронавирус
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Карантин – смерть экономики". Протесты рестораторов накрыли пять городов Украины (фото и видео)Украина
Протесты предпринимателей в Запорожье: на организаторов составили протокол
Протесты предпринимателей в Запорожье: на организаторов составили протоколЗапорожье
Тысячи особей выбросило на берег: в Запорожской области массово вымирает рыба (фото)
Тысячи особей выбросило на берег: в Запорожской области массово вымирает рыба (фото)Запорожье
В Бердянске выставили напоказ онлайн-карту с адресами больных COVID-19
В Бердянске выставили напоказ онлайн-карту с адресами больных COVID-19Запорожье
В Запорожье двое злоумышленников
В Запорожье двое злоумышленников "заработали" более 100 тысяч грн на доверчивых покупателяхЗапорожье

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять