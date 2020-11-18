В Бердянске выставили напоказ онлайн-карту с адресами больных COVID-19

На карте обозначили и места захоронения умерших от коронавируса

В Сети опубликовали карту, где обозначены места жительства пациентов с коронавирусом в Бердянске и близлежащих населенных пунктах.

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Карту "COVID-19 Бердянск БТМО" опубликовали в Бердянском территориальном медицинском объединении.

Так, на схему нанесли более 500 условных точек с привязкой к конкретному дому. Отдельный маршрут ведет на городское кладбище №2, где хоронят умерших от COVID-19.

На карте отмечены адреса тех, кто болеет на данный момент.

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Как известно, в Бердянске с коронавирусом больше всего госпитализировано жителей районов Нагорной части (74 человека), центра (70), Стекловолокна (66), АКЗ/РТС (45), Колонии/Макорты (34).

По данным БТМО, на сегодняшний день в Бердянске COVID-19 болеют 469 человек.

Напомним, в Украине за последние сутки выявили 12 496 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Также мы писали, что в ближайшие недели в Google Maps добавят больше информации о распространении коронавируса и действии ограничений в том или ином регионе.

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