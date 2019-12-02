В Мелитополе бродяги захватили квартиры военных

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Квартиры, которые строили для военных, захватили бродяги. В Мелитополе разрушается многоэтажка, где новоселье должны были отпраздновать еще 15 лет назад. В начале двухтысячных бюджетные деньги на строительство украли мошенники. А дополнительные средства Министерство обороны на завершение работ так и не нашло.

Долгострою в Мелитополе почти двадцать лет. Здесь должны были жить бывшие военные, а поселились бездомные.

Половину двора превратили в помойку, что изрядно возмущает жителей соседних домов.

"Грязь и что там делается, какая обстановка. Буквально неделю назад мертвый мужчина там был", – делится Александра Сапарова, жительница Мелитополя.

Девятиэтажка в центре Мелитополя – долгострой со стажем. Строить начали в восьмидесятых, а в начале двухтысячных заселили только три подъезда. Другие два, недостроенных – приобрело Минобороны для обеспечения жильем уволенных военных. Семьдесят квартир должны были сдать еще 15 лет назад, даже выдали ордера, но работы остановили. С тех пор пустые квартиры грабят мародеры и похитители металла. Председатель домового комитета опасается, что дом не выдержит.

"Он может завалиться. Эти два подъезда. Сети там уже разрушены, все полностью – ничего нету: ни теплосетей, ни канализации, ни воды, ни электрики. Все это вынесено", – говорит Станислав Бизуля, житель Мелитополя.

Владельцы квартир много лет пишут жалобы – обращаются к местной власти, Минобороны и первым руководителям страны. Но тщетно, рассказал один из владельцев – Владимир Шибаев.

"На сегодняшний день, насколько я знаю, по этому дому вообще нет никакого решения", – говорит он.

Тяжелое финансовое положение не дает завершить строительство – так ответили на запрос "Сегодня" в Министерстве обороны. Собственных денег нет, поэтому предлагают мэрии забрать долгострой.

"По состоянию на данный момент затруднительное финансовое положение не позволяет за свой счет ввести в эксплуатацию незавершенное строительство этого жилого дома. Решением вопроса является передача объекта в коммунальную собственность территориальной громады Мелитополя", – отметили в ведомстве.

Это предложение не ново, его даже сессия горсовета приняла, говорят в мелитопольской мэрии. Но недострой не отдает именно Минобороны.

"Минобороны ссылается на законодательство о передаче имущества. Данный объект находится в перечне незавершенных объектов Министерства обороны. Пока он там находится, Министерство обороны не может технически нам его передать. Они не имеют права", – объясняет Дмитрий Котлов, начальник управления коммунальной собственности Мелитопольского городского совета.

Ситуация патовая, а подъезды стоят в том же состоянии, которое было 20 лет назад.

Между тем полиция до сих пор расследует, куда делись бюджетные деньги, предназначавшиеся для строительства.

По основной версии – в 2004 году их украл подрядчик, который был в сговоре с должностными лицами Министерства обороны. Однако, как сообщили в мелитопольской полиции, виновные до сих пор не установлены.

Как известно, недострои и другие дома, которые так и не введены в эксплуатацию, стали для Украины проблемой. За два месяца в Министерстве развития громад и территорий накопилась почти сотня обращений от обманутых инвесторов со всей Украины. Больше всего рискованных объектов оказалось в Киеве и Одессе.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" уже разбирался с темой проблемных домов. Подробнее читайте в материале "Как купить жилье в строящемся доме и не остаться без квартиры".

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