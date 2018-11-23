В Мелитополе задержали наркодилера с крупной партией "закладок"

В Запорожской области полицейские задержали распространителя наркотиков – парня с крупной партией "закладок" задержали в Мелитополе.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции в Запорожской области, 22 ноября около 18:40 возле одной из многоэтажек на проспекте Богдана Хмельницкого копы заметили парня, который вел себя подозрительно.

Во время поверхностного осмотра полицейские обнаружили у него пакетики с белым порошком, который, по предварительным данным, оказался метамфетамином, а также таблетки LSD.





Все изъятое направили на экспертизу, а злоумышленника задержали. Было открыто уголовное производство, а задержанному грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, ранее сотрудники отдела противодействия наркопреступности в Одесской области изъяли 40 килограммов наркотиков у 50-летнего жителя Болграда. На чердаке дома полицейские обнаружили помещение, в котором выращивалась конопля.

А запорожские силовики обнаружили наркоплантацию с вооруженной охраной и растяжками, на которой из элитных зерен выращивалась конопля.

Также мы писали о том, как в Одессе СБУ разоблачила канал поставок наркотиков из Европы. Дилера задержали в одном из почтовых отделений города во время получения "товара", который он был намерен сбывать на территории области.