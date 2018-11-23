В Мелитополе задержали наркодилера с крупной партией "закладок"

Вчера, 18:54

Парень распространял ЛСД через закладки

Фото: пресс-служба Нацполиции
Фото: пресс-служба Нацполиции

В Запорожской области полицейские задержали распространителя наркотиков – парня с крупной партией "закладок" задержали в Мелитополе.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции в Запорожской области, 22 ноября около 18:40 возле одной из многоэтажек на проспекте Богдана Хмельницкого копы заметили парня, который вел себя подозрительно.

Во время поверхностного осмотра полицейские обнаружили у него пакетики с белым порошком, который, по предварительным данным, оказался метамфетамином, а также таблетки LSD.

Все изъятое направили на экспертизу, а злоумышленника задержали. Было открыто уголовное производство, а задержанному грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, ранее сотрудники отдела противодействия наркопреступности в Одесской области изъяли 40 килограммов наркотиков у 50-летнего жителя Болграда. На чердаке дома полицейские обнаружили помещение, в котором выращивалась конопля.

А запорожские силовики обнаружили наркоплантацию с вооруженной охраной и растяжками, на которой из элитных зерен выращивалась конопля. 

Также мы писали о том, как в Одессе СБУ разоблачила канал поставок наркотиков из Европы. Дилера задержали в одном из почтовых отделений города во время получения "товара", который он был намерен сбывать на территории области. 
наркотики, Мелитополь, запорожская область, наркодилер, LSD, метамфетамин, закладки, ЛСД

Вы сейчас просматриваете новость "В Мелитополе задержали наркодилера с крупной партией "закладок"". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

В Киеве задержали банду наркоторговцев с "товаром" почти на миллион гривен

21 Ноября, 23:44

В целом у членов группы изъято более 2,5 тыс. доз психотропных веществ

Одесса

Фото: пресс-служба прокуратуры Одесской области

В Одесской области у мужчины изъяли 20 кг конопли

21 Ноября, 15:03

Наркотик был обнаружен полицейскими в ходе обыска
Загрузка...

Другие регионы

Фото: СБУ

В Черкасской области СБУ блокировала контрабанду наркотиков из стран ЕС

21 Ноября, 14:59

Наркотики дельцы переправляли через международные почтовые сервисы

Днепр

Фото: ГУНП в Днепропетровской области

В Днепре накрыли наркопритон и задержали банду наркоторговцев

21 Ноября, 06:30

Организаторами незаконного бизнеса оказались местные жители
Загрузка...