В Запорожье избрали третьего за две недели главу облсовета

Депутаты Запорожского областного совета 8-го созыва путем тайного голосования в полночь 24 декабря избрали председателем Запорожского областного совета Елену Жук.
Об этом сообщается на сайте облсовета.
За кандидатуру 35-летней Елены Жук, избранной в облсовет от партии "Слуга народа", проголосовали 46 депутатов.
На этом же заседании ранее избранный главой Запорожского облсовета Виталий Боговин заявил о сложении полномочий.
В совете отмечают, что впервые в его истории главой избрана женщина.
"Сегодня выбрали ум, компромисс и конструктив. В планах – работа над бюджетом области. Дальше мы запустим работу совета, которая должна была заработать еще три недели назад", - прокомментировала свое избрание Жук.
Напомним, 15 декабря председателем Запорожского облсовета был объявлен Виталий Боговин, но на заседание не пустили часть депутатов и журналистов, и позже 44 депутата признали нелегитимными результаты тайного голосования и приняли решение о его переизбрании.
18 декабря главой Запорожского областного совета был избран ранее вышедший из фракции "Слуга народа" Виталий Толочек. После этого Виталий Боговин и депутаты от "Оппозиционного блока", "Батькивщины", "Слуги народа" и "Єднання" заявили о попытке захвата власти.
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