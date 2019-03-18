В Запорожье мужчина устроил ограбление магазина
Злоумышленник вынес деньги из кассы и скрылся
В Запорожье полицейские задержали мужчину, подозреваемого в ограблении магазина. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления патрульной полиции.
Как стало известно, 17 марта патрульные получили сообщение об ограблении одного из магазинов в Шевченковском районе города – неизвестный мужчина в серой куртке забежал в помещение и ограбил кассу.
В ходе отработки прилегающей территории патрульные на улице Воронина задержали похожего по приметам мужчину. В ходе опроса подозреваемый признался, что он вынес деньги из кассы.
По словам мужчины, у него нет работы, поэтому он и решил получить легкую наживу. На место происшествия вызвали следователей для дальнейшего выяснения обстоятельств.
Напомним, недавно в Днепре на прохожего набросились двое мужчин, избили его и ограбили. Также мы сообщали, что в Днепре неизвестные ограбили местного жителя – у него отняли сумку, в которой было 100 тысяч долларов.
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