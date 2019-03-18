В Запорожье мужчина устроил ограбление магазина

Злоумышленник вынес деньги из кассы и скрылся

Иллюстрация. Фото: Нацполиция

В Запорожье мужчина устроил ограбление магазина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f75/af3/5c8f75af3cd24.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f75/af3/5c8f75af3cd24.jpg 2019-03-18T12:52:50+02:00 Запорожье Злоумышленник вынес деньги из кассы и скрылся

В Запорожье полицейские задержали мужчину, подозреваемого в ограблении магазина. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления патрульной полиции.

Как стало известно, 17 марта патрульные получили сообщение об ограблении одного из магазинов в Шевченковском районе города – неизвестный мужчина в серой куртке забежал в помещение и ограбил кассу.

В ходе отработки прилегающей территории патрульные на улице Воронина задержали похожего по приметам мужчину. В ходе опроса подозреваемый признался, что он вынес деньги из кассы.

По словам мужчины, у него нет работы, поэтому он и решил получить легкую наживу. На место происшествия вызвали следователей для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Напомним, недавно в Днепре на прохожего набросились двое мужчин, избили его и ограбили. Также мы сообщали, что в Днепре неизвестные ограбили местного жителя – у него отняли сумку, в которой было 100 тысяч долларов.

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