"Сирена" в Винницкой области: двое мужчин совершили убийство и ограбление
Грабители связали хозяев и унесли ценности, а потом пристрелили мужчину, который пытался их остановить
В Винницкой области в городе Шаргород двое неизвестных устроили ограбление, после которого совершили еще и убийство.
Как стало известно, 15 марта злоумышленники проникли в дом и там, угрожая семейной паре, связали их, завладели денежными средствами и попытались скрыться, передает "Информатор" со ссылкой на собственные источники.
После ограбления нападавшие сели в автомобиль и попытались скрыться. Тем временем, владелец дома сумел освободиться и бросился за грабителями, пытаясь задержать их самостоятельно.
Во время погони пострадавшего машина подозреваемых вылетела в кювет, после чего они вышли из автомобиля и застрелили мужчину. Предварительно, они могли направиться в сторону Киева, так как один из нападавших проживает в столице. В городе ввели план "Сирена", а полиция предпринимает меры по задержанию опасных преступников.
Ранее двойное убийство произошло в Одесской области. В собственном доме были найдены тела супругов, 51-летнего мужчины и 49-летней женщины, застреленных выстрелами в спину.
Кроме того, в Одесской области обнаружили тело гражданина Израиля Александра Бохонова, который исчез 19 января в Белгороде-Днестровском. Причины смерти выясняются.
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