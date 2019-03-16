"Сирена" в Винницкой области: двое мужчин совершили убийство и ограбление

Грабители связали хозяев и унесли ценности, а потом пристрелили мужчину, который пытался их остановить

Иллюстрация. Фото: Нацполиция.

"Сирена" в Винницкой области: двое мужчин совершили убийство и ограбление //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/858/cfd/5c5858cfd6d5f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/858/cfd/5c5858cfd6d5f.jpg 2019-03-16T17:45:29+02:00 Другие регионы Грабители связали хозяев и унесли ценности, а потом пристрелили мужчину, который пытался их остановить

В Винницкой области в городе Шаргород двое неизвестных устроили ограбление, после которого совершили еще и убийство.

Как стало известно, 15 марта злоумышленники проникли в дом и там, угрожая семейной паре, связали их, завладели денежными средствами и попытались скрыться, передает "Информатор" со ссылкой на собственные источники.

После ограбления нападавшие сели в автомобиль и попытались скрыться. Тем временем, владелец дома сумел освободиться и бросился за грабителями, пытаясь задержать их самостоятельно.

Во время погони пострадавшего машина подозреваемых вылетела в кювет, после чего они вышли из автомобиля и застрелили мужчину. Предварительно, они могли направиться в сторону Киева, так как один из нападавших проживает в столице. В городе ввели план "Сирена", а полиция предпринимает меры по задержанию опасных преступников.

Ранее двойное убийство произошло в Одесской области. В собственном доме были найдены тела супругов, 51-летнего мужчины и 49-летней женщины, застреленных выстрелами в спину.

Кроме того, в Одесской области обнаружили тело гражданина Израиля Александра Бохонова, который исчез 19 января в Белгороде-Днестровском. Причины смерти выясняются.

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