Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,72
30,18
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Другие регионы

"Сирена" в Винницкой области: двое мужчин совершили убийство и ограбление

Сегодня, 17:45

Грабители связали хозяев и унесли ценности, а потом пристрелили мужчину, который пытался их остановить

Иллюстрация. Фото: Нацполиция
Иллюстрация. Фото: Нацполиция.
"Сирена" в Винницкой области: двое мужчин совершили убийство и ограбление //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/858/cfd/5c5858cfd6d5f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/858/cfd/5c5858cfd6d5f.jpg Другие регионы Грабители связали хозяев и унесли ценности, а потом пристрелили мужчину, который пытался их остановить

В Винницкой области в городе Шаргород двое неизвестных устроили ограбление, после которого совершили еще и убийство.

Как стало известно, 15 марта злоумышленники проникли в дом и там, угрожая семейной паре, связали их, завладели денежными средствами и попытались скрыться, передает "Информатор" со ссылкой на собственные источники.

После ограбления нападавшие сели в автомобиль и попытались скрыться. Тем временем, владелец дома сумел освободиться и бросился за грабителями, пытаясь задержать их самостоятельно.

Во время погони пострадавшего машина подозреваемых вылетела в кювет, после чего они вышли из автомобиля и застрелили мужчину. Предварительно, они могли направиться в сторону Киева, так как один из нападавших проживает в столице. В городе ввели план "Сирена", а полиция предпринимает меры по задержанию опасных преступников.

Ранее двойное убийство произошло в Одесской области. В собственном доме были найдены тела супругов, 51-летнего мужчины и 49-летней женщины, застреленных выстрелами в спину.

Кроме того, в Одесской области обнаружили тело гражданина Израиля Александра Бохонова, который исчез 19 января в Белгороде-Днестровском. Причины смерти выясняются.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег ограбление, убийство, сирена, винницкая область, Шаргород

Вы сейчас просматриваете новость " "Сирена" в Винницкой области: двое мужчин совершили убийство и ограбление". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

В «Дизель Шоу» появилась новая актриса (фото)

Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем

Как первая буква в имени влияет на характер и судьбу человека

Винник признался: на сцену вместо него выходили дублёры

11 продуктов, которые приводят к онкологии

8 признаков людей, которые всегда будут бедными

В коротенькой юбке: Оксана Марченко похвасталась стройными ногами

Лучшие варианты оформления небольшой квартиры

Что происходит с телом человека который ест чеснок

В России забили тревогу из-за Крымского моста
Загрузка...

Дожди уходят и возвращаются: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:39

В понедельник, 18 марта осадки ожидаются только в Закарпатской, Львовской и Волынской областях

Не надеясь на государство: шесть способов накопить на пенсию в Украине

Вчера, 07:51

Как правильно насобирать на старость, чтобы не получать минималку

Почему стали строить меньше квартир и действительно ли они дорожают

Вчера, 07:39

В Луганской и Донецкой областях строятся только частники, а в Киеве квартиры самые тесные

Какую воду украинцам продают в бутылках и из автоматов: эксперимент "Сегодня"

Вчера, 07:19

В фасованной воде бактерий в пять раз больше нормы, а в автоматах продают "дистиллят"

Бывшая «Юная мисс вселенная» умерла в 19 лет

Злата Огневич вышла замуж? Певица показала свадебное фото

Имена, которыми ни в коем случае нельзя называть детей