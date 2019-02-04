В Запорожье мужчина выпал из окна многоэтажки и чудом спасся
Запорожец выжил, зацепившись за кондиционер
В Запорожье спасатели оказали помощь мужчине, который выпал из окна на третьем этаже, но обошелся без повреждений благодаря тому, что зацепился за кондиционер этажом ниже.
Как сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС, 3 февраля, около 20:00 спасатели получили сообщение о том, что по улице Патриотической в Вознесеновском районе мужчина вывалился из окна.
По прибытии на место вызова бойцы ГСЧС обнаружили, что горожанин зацепился за ящик кондиционера на втором этаже. Мужчина пролетел всего один этаж и повис на металлической конструкции.
Спасатели с помощью пожарной лестницы спустили 43-летнего пострадавшего на землю. От госпитализации он отказался. Точные обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.
Напомним, ранее мы писали, что в Киеве пьяная учительница делала селфи и выпала из окна заброшенного дома. По данным медиков, преподаватель получила травму головы.
Кроме того, в октябре прошлого года мы писали, что на Виноградаре в Киеве мужчина ремонтировал окно, выпал и разбился. 60-летний мужчина выпал из окна квартиры на 13-м этаже.
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