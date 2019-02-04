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В Запорожье мужчина выпал из окна многоэтажки и чудом спасся

Сегодня, 12:24

Запорожец выжил, зацепившись за кондиционер

В Запорожье мужчина выпал из окна и чудом спасся
В Запорожье мужчина выпал из окна и чудом спасся. Фото: ГСЧС
В Запорожье мужчина выпал из окна многоэтажки и чудом спасся //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/80d/d79/5c580dd79a12c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/80d/d79/5c580dd79a12c.jpg Запорожье Запорожец выжил, зацепившись за кондиционер

В Запорожье спасатели оказали помощь мужчине, который выпал из окна на третьем этаже, но обошелся без повреждений благодаря тому, что зацепился за кондиционер этажом ниже.

Как сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС, 3 февраля, около 20:00 спасатели получили сообщение о том, что по улице Патриотической в Вознесеновском районе мужчина вывалился из окна.

По прибытии на место вызова бойцы ГСЧС обнаружили, что горожанин зацепился за ящик кондиционера на втором этаже. Мужчина пролетел всего один этаж и повис на металлической конструкции.

Спасатели с помощью пожарной лестницы спустили 43-летнего пострадавшего на землю. От госпитализации он отказался. Точные обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве пьяная учительница делала селфи и выпала из окна заброшенного дома. По данным медиков, преподаватель получила травму головы.

Кроме того, в октябре прошлого года мы писали, что на Виноградаре в Киеве мужчина ремонтировал окно, выпал и разбился. 60-летний мужчина выпал из окна квартиры на 13-м этаже.

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Тег Запорожье, падение, несчастный случай

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